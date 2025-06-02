Парковку в центре Екатеринбурга сделают бесплатной

В Екатеринбурге парковаться на улице Горького можно будет бесплатно 7 и 8 июня — во время мотофестиваля «Движение». Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации.
«Прежде всего документ отменяет плату за пользование муниципальной парковкой на улице Горького с 7 по 8 июня», — пояснили там. В эти же дни ради проведения мероприятия будут перекрыты улицы от Уралмаша до центра города.
Посетители фестиваля «Движения» смогут насладиться мотосоревнованиями, лекциями, выставками, водным шоу и концертами звезд, среди хедлайнеров — Найк Борзов, «Комната Культуры», «Заточка», Костя Цзю и Диана Арбенина. О том, что еще ждет жителей на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.
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