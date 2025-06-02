Парковку в центре Екатеринбурга сделают бесплатной

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Плату не будут взимать 7 и 8 июня
Плату не будут взимать 7 и 8 июня Фото:

В Екатеринбурге парковаться на улице Горького можно будет бесплатно 7 и 8 июня — во время мотофестиваля «Движение». Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации.

«Прежде всего документ отменяет плату за пользование муниципальной парковкой на улице Горького с 7 по 8 июня», — пояснили там. В эти же дни ради проведения мероприятия будут перекрыты улицы от Уралмаша до центра города.

Посетители фестиваля «Движения» смогут насладиться мотосоревнованиями, лекциями, выставками, водным шоу и концертами звезд, среди хедлайнеров — Найк Борзов, «Комната Культуры», «Заточка», Костя Цзю и Диана Арбенина. О том, что еще ждет жителей на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге парковаться на улице Горького можно будет бесплатно 7 и 8 июня — во время мотофестиваля «Движение». Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации. «Прежде всего документ отменяет плату за пользование муниципальной парковкой на улице Горького с 7 по 8 июня», — пояснили там. В эти же дни ради проведения мероприятия будут перекрыты улицы от Уралмаша до центра города. Посетители фестиваля «Движения» смогут насладиться мотосоревнованиями, лекциями, выставками, водным шоу и концертами звезд, среди хедлайнеров — Найк Борзов, «Комната Культуры», «Заточка», Костя Цзю и Диана Арбенина. О том, что еще ждет жителей на фестивале — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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