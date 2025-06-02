На Екатеринбург внезапно обрушился первый летний ливень. Видео

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Дождь накрыл несколько районов
Дождь накрыл несколько районов Фото:

Первый с начала лета мощный ливень с грозой обрушились на несколько районов Екатеринбурга днем 2 июня. Несмотря на осадки, в городе ясно, а столбики термометров поднялись до 30-ти градусов, передает корреспондент URA.RU.

Дождь задержался в уральской столице ненадолго — с перерывами всего на десять минут. Судя по сервису «Яндекс Карты», ливень был в центре, Академическом, Ленинском, Железнодорожном районах и на Ботанике.

Ранее синоптики предупредили свердловчан о дождях и грозах в начале июня. Ветер при грозах 3 июня будет до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит от 11 до 16 градусов, днем — от 20 до 25-ти.

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Первый с начала лета мощный ливень с грозой обрушились на несколько районов Екатеринбурга днем 2 июня. Несмотря на осадки, в городе ясно, а столбики термометров поднялись до 30-ти градусов, передает корреспондент URA.RU. Дождь задержался в уральской столице ненадолго — с перерывами всего на десять минут. Судя по сервису «Яндекс Карты», ливень был в центре, Академическом, Ленинском, Железнодорожном районах и на Ботанике. Ранее синоптики предупредили свердловчан о дождях и грозах в начале июня. Ветер при грозах 3 июня будет до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит от 11 до 16 градусов, днем — от 20 до 25-ти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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