Первый с начала лета мощный ливень с грозой обрушились на несколько районов Екатеринбурга днем 2 июня. Несмотря на осадки, в городе ясно, а столбики термометров поднялись до 30-ти градусов, передает корреспондент URA.RU.
Дождь задержался в уральской столице ненадолго — с перерывами всего на десять минут. Судя по сервису «Яндекс Карты», ливень был в центре, Академическом, Ленинском, Железнодорожном районах и на Ботанике.
Ранее синоптики предупредили свердловчан о дождях и грозах в начале июня. Ветер при грозах 3 июня будет до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит от 11 до 16 градусов, днем — от 20 до 25-ти.
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