Гастробарон откроет кафе в Ельцин Центре на месте спорной пиццерии итальянца

Ресторатор Кирилл Шлаен (владелец заведений Carbonara, OVO izakaya, «Большой грузинский», «Счастливы вместе», «Мимоза», «Шави Ломи», Osteria Dolce) открывает кафе с выпечкой. Оно появится в Ельцин Центре — на месте спорной гастроточки Pizzeria. Сейчас в заведение набирают сотрудников: официантов, поваров и бариста.
«Команда „Большого ресторана“ набирает, стажирует и обучает топовые команды ресторанов Екатеринбурга (Большой Грузинский, Счастливы Вместе, Остерия Дольче и другие). Мы открываем новое модное место — городское кафе „Слойка“ в Ельцин Центре», — указано в вакансии.
Открытие запланировано на лето 2025 года. Акцент в меню сделают на свердловской слойке по оригинальному рецепту, также гости смогут попробовать различные завтраки и кофе — его будут делать из купажа зерен арабики из Африки и Южной Америки.
Заведение запустят на месте Pizzeria. В 2022 году Шлаен отказался от сотрудничества с итальянским шеф-поваром, основателем пиццерии Валентино Бонтемпи из-за расхождения во взглядах. Бонтемпи пытался через суд получить 21,5 млн рублей за нарушение исключительных прав, но смог отсудить только 10,7 млн рублей.
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