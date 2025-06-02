Свердловский боец, потерявший ногу в боях за Донбасс, остался без денег. Видео

Лишившийся стопы в боях за Донбасс свердловский боец купил протез за свой счет

02 июня 2025 в 16:24 Размер текста - 17 +

Денис получил тяжелое ранение в конце августа прошлого года (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский участник специальной военной операции России на Украине Денис П., лишившийся ступни и столкнувшийся с отказом в бесплатном протезировании, купил имплантат за собственные средства. В беседе с URA.RU военнослужащий подчеркнул, что стоимость протеза составила 700 тысяч рублей, что практически полностью исчерпало его накопления. История уральца, отправившегося на фронт, оставив своего годовалого ребенка, впервые появилась на сайте URA.RU 8 марта. Военнослужащий тогда рассказал, что 30 августа 2024 года он получил серьезное минно-взрывное ранение, в результате которого ему ампутировали левую стопу. Помимо этого, мужчина получил многочисленные осколочные повреждения правой ноги. В дальнейшем у Дениса появились фантомные боли в ампутированной конечности, а также были выявлены невромы большеберцового и малоберцового нервов в культе левой голени. Медики рекомендовали ему установку протеза. Однако до настоящего времени военный не получил протез за госсчет. «Я рассчитывал восстановить здоровье, получить протез и вновь приступить к службе. Однако на протяжении нескольких месяцев меня переводили из одного медучреждения в другое, а протез так и не был предоставлен. Ожидание затягивается, а время на передовой чрезвычайно важно. Чтобы иметь возможность передвигаться в зоне боевых действий, я перестал надеяться на государственную помощь и приобрел протез за собственные средства, потратив на это 700 тысяч рублей — практически все свои сбережения», — сказал солдат, вернувшийся на фронт. Денис будет отвечать за подготовку штурмовых подразделений, а также возглавит их в ходе боевых действий в Донбассе. По его мнению, в нынешней сложной для России обстановке его профессиональные компетенции и опыт принесут значительно больше пользы в составе вооруженных сил, чем на гражданской должности. «Я долгое время находился в этой системе и прекрасно понимаю ее изнутри. Уверен, что смогу внести существенный вклад как в руководство, так и в обучение личного состава. Было бы ошибкой покидать армию сейчас, обладая таким багажом знаний и умений. Надеюсь, что окружающие отнесутся к этому с пониманием», — заявил военный. Уралец отметил, что, несмотря на проблемы с ногой и наличие законных оснований для демобилизации, он не рассматривает для себя такой вариант. По его словам, в условиях, когда противник продолжает искать возможности для нападения не только на военных, но и на гражданское население страны, он считает необходимым оставаться на передовой. «Даже с протезом и ограниченной подвижностью я могу приносить пользу фронту. Я надеюсь, что мне повезет, и я встречу День Победы вместе со своими товарищами по оружию», — поделился он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский участник специальной военной операции России на Украине Денис П., лишившийся ступни и столкнувшийся с отказом в бесплатном протезировании, купил имплантат за собственные средства. В беседе с URA.RU военнослужащий подчеркнул, что стоимость протеза составила 700 тысяч рублей, что практически полностью исчерпало его накопления. История уральца, отправившегося на фронт, оставив своего годовалого ребенка, впервые появилась на сайте URA.RU 8 марта. Военнослужащий тогда рассказал, что 30 августа 2024 года он получил серьезное минно-взрывное ранение, в результате которого ему ампутировали левую стопу. Помимо этого, мужчина получил многочисленные осколочные повреждения правой ноги. В дальнейшем у Дениса появились фантомные боли в ампутированной конечности, а также были выявлены невромы большеберцового и малоберцового нервов в культе левой голени. Медики рекомендовали ему установку протеза. Однако до настоящего времени военный не получил протез за госсчет. «Я рассчитывал восстановить здоровье, получить протез и вновь приступить к службе. Однако на протяжении нескольких месяцев меня переводили из одного медучреждения в другое, а протез так и не был предоставлен. Ожидание затягивается, а время на передовой чрезвычайно важно. Чтобы иметь возможность передвигаться в зоне боевых действий, я перестал надеяться на государственную помощь и приобрел протез за собственные средства, потратив на это 700 тысяч рублей — практически все свои сбережения», — сказал солдат, вернувшийся на фронт. Денис будет отвечать за подготовку штурмовых подразделений, а также возглавит их в ходе боевых действий в Донбассе. По его мнению, в нынешней сложной для России обстановке его профессиональные компетенции и опыт принесут значительно больше пользы в составе вооруженных сил, чем на гражданской должности. «Я долгое время находился в этой системе и прекрасно понимаю ее изнутри. Уверен, что смогу внести существенный вклад как в руководство, так и в обучение личного состава. Было бы ошибкой покидать армию сейчас, обладая таким багажом знаний и умений. Надеюсь, что окружающие отнесутся к этому с пониманием», — заявил военный. Уралец отметил, что, несмотря на проблемы с ногой и наличие законных оснований для демобилизации, он не рассматривает для себя такой вариант. По его словам, в условиях, когда противник продолжает искать возможности для нападения не только на военных, но и на гражданское население страны, он считает необходимым оставаться на передовой. «Даже с протезом и ограниченной подвижностью я могу приносить пользу фронту. Я надеюсь, что мне повезет, и я встречу День Победы вместе со своими товарищами по оружию», — поделился он.