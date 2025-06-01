В Свердловской области на берегу озера Таватуй продают резиденцию с собственной береговой линией протяженностью 250 метров за 250 миллионов рублей. Дом с площадью 926 квадратных метров стоит на участке площадью почти три гектара. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Уникальная локация, чистейший воздух, береговая линия длиной 250 метров на живописном озере Таватуй. На участке площадью 2,7 гектара расположена усадьба площадью 926 квадратных метров и гостевой дом на 200 квадратных метров», — написано в объявлении.
В доме 21 жилая комната и девять подсобных помещений. Также на территории, половину которого занимает лес, есть русская баня, вертолетная площадка, пирс с выходом на озеро и пляжная зона для отдыха.
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