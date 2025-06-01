Молодым мамам в Свердловской области возместят проценты по ипотеке

Свердловчанки до 23 лет с детьми смогут получить компенсацию процентов по ипотеке или займу на жилье до 500 тысяч рублей, возмещение расходов на аренду жилья во время учебы и 50 тысяч рублей на товары первой необходимости для новорожденных. Порядок предоставления социальной поддержки для молодых семей утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер.
Новые меры войдут в региональную программу развития материнства и детства, инициированную Паслером, а также станут частью мероприятий федерального нацпроекта «Семья». «На реализацию комплекса мер из областного бюджета выделено более 450 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе департамента информационной политики.
Для получения компенсации процентов по ипотеке или кредиту на жилье необходимо, чтобы договор был заключен на территории Свердловской области женщиной или ее супругом. Максимальная сумма выплаты составит 500 тысяч рублей и будет соответствовать фактически уплаченным процентам. Для оформления потребуется паспорт, кредитный договор и документы, подтверждающие оплату уплаченных процентов.
Семьи, в которых оба родителя учатся на очном отделении колледжа или вуза, смогут ежемесячно получать до 15 тысяч рублей для компенсации расходов на аренду жилья. Для этого необходимо приложить к заявлению договор найма и документы о фактических расходах. Также молодые мамы до 23 лет смогут оформить электронный сертификат на 50 тысяч рублей для покупки товаров первой необходимости для новорожденного. Подать заявление на получение всех новых мер поддержки можно в управлении социальной политики по месту жительства. Перечень адресов и контактов размещен на сайте министерства социальной политики региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!