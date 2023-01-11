Пермское УФАС признало жалобу подрядчика на торги необоснованной

12 января 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

В УФАС заявили, что укрупнение лото экономит деньги бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермское УФАС поддержало краевое министерство закупок, которое объединило множество заказов по разметке дорог в более крупные лоты. Ранее на ведомство подал жалобу один из участников конкурса, который посчитал, что это усложняет конкуренцию для малого и среднего бизнеса, сообщает сайт минзакупок Пермского края. «Комиссия Пермского УФАС России не согласилась с участником закупки и поддержала позицию Министерства», — говорится на сайте. По мнению антимонопольной службы решение минзакупок способствовало минимизации затрат заказчика и согласованности проводимых работ. Ранее краевое министерство объединило заказы по нанесению дорожной разметки на дороги в регионе в несколько крупных лотов. Общая сумма заказов составила 1,5 млрд рублей. Один из участников обжаловал укрупнение заказов, так как, по его мнению, это способствовало усложнению конкуренции для малого и среднего бизнеса.

Пермское УФАС поддержало краевое министерство закупок, которое объединило множество заказов по разметке дорог в более крупные лоты. Ранее на ведомство подал жалобу один из участников конкурса, который посчитал, что это усложняет конкуренцию для малого и среднего бизнеса, сообщает сайт минзакупок Пермского края. «Комиссия Пермского УФАС России не согласилась с участником закупки и поддержала позицию Министерства», — говорится на сайте. По мнению антимонопольной службы решение минзакупок способствовало минимизации затрат заказчика и согласованности проводимых работ. Ранее краевое министерство объединило заказы по нанесению дорожной разметки на дороги в регионе в несколько крупных лотов. Общая сумма заказов составила 1,5 млрд рублей. Один из участников обжаловал укрупнение заказов, так как, по его мнению, это способствовало усложнению конкуренции для малого и среднего бизнеса.