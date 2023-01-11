11 января 2023

Пермское УФАС признало жалобу подрядчика на торги необоснованной

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Заседание городской думы. Курган, документы, бумаги на подпись, бумаги к заседанию
В УФАС заявили, что укрупнение лото экономит деньги бюджета Фото:

Пермское УФАС поддержало краевое министерство закупок, которое объединило множество заказов по разметке дорог в более крупные лоты. Ранее на ведомство подал жалобу один из участников конкурса, который посчитал, что это усложняет конкуренцию для малого и среднего бизнеса, сообщает сайт минзакупок Пермского края.

«Комиссия Пермского УФАС России не согласилась с участником закупки и поддержала позицию Министерства», — говорится на сайте. По мнению антимонопольной службы решение минзакупок способствовало минимизации затрат заказчика и согласованности проводимых работ.

Ранее краевое министерство объединило заказы по нанесению дорожной разметки на дороги в регионе в несколько крупных лотов. Общая сумма заказов составила 1,5 млрд рублей. Один из участников обжаловал укрупнение заказов, так как, по его мнению, это способствовало усложнению конкуренции для малого и среднего бизнеса.

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Пермское УФАС поддержало краевое министерство закупок, которое объединило множество заказов по разметке дорог в более крупные лоты. Ранее на ведомство подал жалобу один из участников конкурса, который посчитал, что это усложняет конкуренцию для малого и среднего бизнеса, сообщает сайт минзакупок Пермского края. «Комиссия Пермского УФАС России не согласилась с участником закупки и поддержала позицию Министерства», — говорится на сайте. По мнению антимонопольной службы решение минзакупок способствовало минимизации затрат заказчика и согласованности проводимых работ. Ранее краевое министерство объединило заказы по нанесению дорожной разметки на дороги в регионе в несколько крупных лотов. Общая сумма заказов составила 1,5 млрд рублей. Один из участников обжаловал укрупнение заказов, так как, по его мнению, это способствовало усложнению конкуренции для малого и среднего бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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