Россия ввела санкции против главы МИД и начальника Генштаба Великобритании

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Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург
Британских чиновников решили наказать за «демонизацию России», отметила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия ввела санкции против высокопоставленных чиновников и военных из Великобритании. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в «стоп-лист» попали, в том числе, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и начальник Генштаба ВС Соединенного Королевства Патрик Сандерс.

«Принято решение дополнительно включить в российский „стоп-лист“ ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства», — приводятся слова Марии Захаровой на официальном сайте МИД РФ. В черный список попали, в частности, глава МИД Британии Джеймс Клеверли, «социальный» министр Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден и начальник Генштаба Патрик Сандерс.

По словам Захаровой, санкции стали ответом на антироссийский курс правительства Великобритании. Под санкциями также оказались представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. Как отметила Захарова, это «те, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции».

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз ввел ряд антироссийских санкций. Власти РФ ввели ответные ограничения. Сообщалось, что планируется их продлить еще на полгода.

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Россия ввела санкции против высокопоставленных чиновников и военных из Великобритании. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в «стоп-лист» попали, в том числе, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и начальник Генштаба ВС Соединенного Королевства Патрик Сандерс. «Принято решение дополнительно включить в российский „стоп-лист“ ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства», — приводятся слова Марии Захаровой на официальном сайте МИД РФ. В черный список попали, в частности, глава МИД Британии Джеймс Клеверли, «социальный» министр Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден и начальник Генштаба Патрик Сандерс. По словам Захаровой, санкции стали ответом на антироссийский курс правительства Великобритании. Под санкциями также оказались представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности. Как отметила Захарова, это «те, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции». После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз ввел ряд антироссийских санкций. Власти РФ ввели ответные ограничения. Сообщалось, что планируется их продлить еще на полгода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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