14 января 2023
13 января 2023

В Копейске под окнами высотки найдено тело мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, рейд, полиция
Полиции предстоит выяснить причину гибели мужчины Фото:

В Копейске Челябинской области под окнами многоэтажки 15 января было найдено тело мужчины. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Тело мужчины обнаружено возле дома №81 по улице Ленина. В данный момент сотрудники полиции находятся на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что по данному факту готовится оперативный комментарий.

По словам очевидцев, тело мужчины возрастом около 35 лет обнаружили прохожие. По предварительным данным, человек упал с высоты 14 этажа.

Тело мужчины обнаружили прохожие

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В Копейске Челябинской области под окнами многоэтажки 15 января было найдено тело мужчины. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Тело мужчины обнаружено возле дома №81 по улице Ленина. В данный момент сотрудники полиции находятся на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что по данному факту готовится оперативный комментарий. По словам очевидцев, тело мужчины возрастом около 35 лет обнаружили прохожие. По предварительным данным, человек упал с высоты 14 этажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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