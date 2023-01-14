Полиции предстоит выяснить причину гибели мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Копейске Челябинской области под окнами многоэтажки 15 января было найдено тело мужчины. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Тело мужчины обнаружено возле дома №81 по улице Ленина. В данный момент сотрудники полиции находятся на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что по данному факту готовится оперативный комментарий.

По словам очевидцев, тело мужчины возрастом около 35 лет обнаружили прохожие. По предварительным данным, человек упал с высоты 14 этажа.