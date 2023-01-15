15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

В Тюмени пожарные срезали дверь в квартиру, чтобы спасти людей из огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, спасатели мчс, сотрудники мчс, пожарные
Пожарные вытащили из горящей квартиры мужчину и женщину Фото:

Для спасения тюменцев от гибели в огне тюменским пожарным пришлось срезать дверь в загоревшуюся квартиру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.

«Тюменские огнеборцы спасли на пожаре двух человек. В половине второго ночи поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме № 169 на улице Московский тракт. Огонь возник в квартире на пятом этаже: жильцы оказались отрезанными от выхода, стояли на балконе и просили помощи. Пожарные с помощью бензореза устранили дверь и проникли в квартиру», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

На месте ЧП работали 13 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Трое из них вывели из горящей квартиры мужчину и женщину, после чего передали их медикам. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали короткое замыкание.

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Для спасения тюменцев от гибели в огне тюменским пожарным пришлось срезать дверь в загоревшуюся квартиру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону. «Тюменские огнеборцы спасли на пожаре двух человек. В половине второго ночи поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме № 169 на улице Московский тракт. Огонь возник в квартире на пятом этаже: жильцы оказались отрезанными от выхода, стояли на балконе и просили помощи. Пожарные с помощью бензореза устранили дверь и проникли в квартиру», — рассказали URA.RU в пресс-службе. На месте ЧП работали 13 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Трое из них вывели из горящей квартиры мужчину и женщину, после чего передали их медикам. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали короткое замыкание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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