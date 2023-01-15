В Тюмени пожарные срезали дверь в квартиру, чтобы спасти людей из огня

16 января 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Пожарные вытащили из горящей квартиры мужчину и женщину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для спасения тюменцев от гибели в огне тюменским пожарным пришлось срезать дверь в загоревшуюся квартиру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону. «Тюменские огнеборцы спасли на пожаре двух человек. В половине второго ночи поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме № 169 на улице Московский тракт. Огонь возник в квартире на пятом этаже: жильцы оказались отрезанными от выхода, стояли на балконе и просили помощи. Пожарные с помощью бензореза устранили дверь и проникли в квартиру», — рассказали URA.RU в пресс-службе. На месте ЧП работали 13 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Трое из них вывели из горящей квартиры мужчину и женщину, после чего передали их медикам. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали короткое замыкание.

Для спасения тюменцев от гибели в огне тюменским пожарным пришлось срезать дверь в загоревшуюся квартиру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону. «Тюменские огнеборцы спасли на пожаре двух человек. В половине второго ночи поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме № 169 на улице Московский тракт. Огонь возник в квартире на пятом этаже: жильцы оказались отрезанными от выхода, стояли на балконе и просили помощи. Пожарные с помощью бензореза устранили дверь и проникли в квартиру», — рассказали URA.RU в пресс-службе. На месте ЧП работали 13 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Трое из них вывели из горящей квартиры мужчину и женщину, после чего передали их медикам. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали короткое замыкание.