Тюменские общественники станут первопроходцами в проекте Кириенко

16 января 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Задачей зампреда АП Сергея Кириенко займутся тюменские молодогвардейцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские общественники из Молодой гвардии проведут идеологическую работу в Краснодоне и Краснодонском районе. Ключевая цель, ранее поставленная зампредом АП Кириенко тюменскому правительству —восстановить историческое наследие партизанского движения «Молодая гвардия», основанного во время Великой Отечественной войны в Краснодоне. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения МГЕР Владимир Сбитнев. «Мы планируем встречаться со школьниками и студентами подшефного региона, рассказывать про наследие этого партизанского движения. Будем проводить просветительскую работу среди населения. Люди на освобожденных территориях, без исключения, положительно относятся к наследию Молодой гвардии», — рассказал Сбитнев. Задачу восстановить наследие Молодой гвардии в Краснодоне поставил первый зампред администрации президента Сергей Кириенко. По информации источников, он дал негласное поручение тюменскому правительству, шефствующему над территориями, подготовить инфраструктуру и идеологическую почву для будущих патриотических молодежных проектов Кремля. Часть из них АП, вероятно, перенесет на родину партизанского движения.

Тюменские общественники из Молодой гвардии проведут идеологическую работу в Краснодоне и Краснодонском районе. Ключевая цель, ранее поставленная зампредом АП Кириенко тюменскому правительству —восстановить историческое наследие партизанского движения «Молодая гвардия», основанного во время Великой Отечественной войны в Краснодоне. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения МГЕР Владимир Сбитнев. «Мы планируем встречаться со школьниками и студентами подшефного региона, рассказывать про наследие этого партизанского движения. Будем проводить просветительскую работу среди населения. Люди на освобожденных территориях, без исключения, положительно относятся к наследию Молодой гвардии», — рассказал Сбитнев. Задачу восстановить наследие Молодой гвардии в Краснодоне поставил первый зампред администрации президента Сергей Кириенко. По информации источников, он дал негласное поручение тюменскому правительству, шефствующему над территориями, подготовить инфраструктуру и идеологическую почву для будущих патриотических молодежных проектов Кремля. Часть из них АП, вероятно, перенесет на родину партизанского движения.