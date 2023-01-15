15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Тюменские общественники станут первопроходцами в проекте Кириенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Задачей зампреда АП Сергея Кириенко займутся тюменские молодогвардейцы Фото:

Тюменские общественники из Молодой гвардии проведут идеологическую работу в Краснодоне и Краснодонском районе. Ключевая цель, ранее поставленная зампредом АП Кириенко тюменскому правительству —восстановить историческое наследие партизанского движения «Молодая гвардия», основанного во время Великой Отечественной войны в Краснодоне. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения МГЕР Владимир Сбитнев.

«Мы планируем встречаться со школьниками и студентами подшефного региона, рассказывать про наследие этого партизанского движения. Будем проводить просветительскую работу среди населения. Люди на освобожденных территориях, без исключения, положительно относятся к наследию Молодой гвардии», — рассказал Сбитнев.

Задачу восстановить наследие Молодой гвардии в Краснодоне поставил первый зампред администрации президента Сергей Кириенко. По информации источников, он дал негласное поручение тюменскому правительству, шефствующему над территориями, подготовить инфраструктуру и идеологическую почву для будущих патриотических молодежных проектов Кремля. Часть из них АП, вероятно, перенесет на родину партизанского движения.

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Тюменские общественники из Молодой гвардии проведут идеологическую работу в Краснодоне и Краснодонском районе. Ключевая цель, ранее поставленная зампредом АП Кириенко тюменскому правительству —восстановить историческое наследие партизанского движения «Молодая гвардия», основанного во время Великой Отечественной войны в Краснодоне. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения МГЕР Владимир Сбитнев. «Мы планируем встречаться со школьниками и студентами подшефного региона, рассказывать про наследие этого партизанского движения. Будем проводить просветительскую работу среди населения. Люди на освобожденных территориях, без исключения, положительно относятся к наследию Молодой гвардии», — рассказал Сбитнев. Задачу восстановить наследие Молодой гвардии в Краснодоне поставил первый зампред администрации президента Сергей Кириенко. По информации источников, он дал негласное поручение тюменскому правительству, шефствующему над территориями, подготовить инфраструктуру и идеологическую почву для будущих патриотических молодежных проектов Кремля. Часть из них АП, вероятно, перенесет на родину партизанского движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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