16 января 2023

В Пермском крае простились с погибшим на СВО Дмитрием Карпенко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Божественная литургия с Блаженнейшим Патриархом Александрийским Феодором II. Екатеринбург , свечи, свеча, храм, церковь, вера, собор, религия, православие
Похороны бойца прошли в Березниках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Березников Пермского края Дмитрий Карпенко погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом мэрия города сообщила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Карпенко Дмитрия Эдуардовича, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении. В мэрии отмечают, что боец «смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнил свой долг перед Отечеством».

Россия начала спецоперацию на территории Украины в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера. Действия российских войск направлены на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Житель Березников Пермского края Дмитрий Карпенко погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом мэрия города сообщила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Карпенко Дмитрия Эдуардовича, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении. В мэрии отмечают, что боец «смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнил свой долг перед Отечеством». Россия начала спецоперацию на территории Украины в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера. Действия российских войск направлены на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...