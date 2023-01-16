В Пермском крае простились с погибшим на СВО Дмитрием Карпенко

Похороны бойца прошли в Березниках Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Березников Пермского края Дмитрий Карпенко погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом мэрия города сообщила на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Карпенко Дмитрия Эдуардовича, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении. В мэрии отмечают, что боец «смело смотрел в лицо опасности и до конца исполнил свой долг перед Отечеством».

Россия начала спецоперацию на территории Украины в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера. Действия российских войск направлены на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.