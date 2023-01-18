The Daily Beast: Швейцария вернет фигурантам «дела Магнитского» из России миллионы долларов

18 января 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Швейцария вернет миллионы долларов обратно россиянам, обвиненным в причастности к скандалу вокруг отмывания денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Швейцария вернет россиянам деньги, которые были заморожены по делу об отмывании денег, так называемому «делу Магнитского». Об этом сообщает The Daily Beast. «Суд в Швейцарии отклонил апелляцию и направит миллионы долларов обратно россиянам, обвиненным в причастности к скандалу вокруг отмывания денег», — отмечает американское интернет-издание. Ранее фигуранты были причастны к «делу Магнитского», а именно, к делу управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan Сергея Магнитского. Ранее сообщалось, что Сергея Магнитского, работавшего в крупном британском инвестиционном фонде Hermitage Capital Management, в РФ обвиняли в налоговых махинациях. Тогда против граждан РФ, которые считались причастными к ситуации, были введены санкции. Сам Магнитский после приговора скончался в СИЗО в 2009 году. Также власти Швейцарии в прошлом году заявили о прекращении расследования, которое продолжалось более 10 лет.

Швейцария вернет россиянам деньги, которые были заморожены по делу об отмывании денег, так называемому «делу Магнитского». Об этом сообщает The Daily Beast. «Суд в Швейцарии отклонил апелляцию и направит миллионы долларов обратно россиянам, обвиненным в причастности к скандалу вокруг отмывания денег», — отмечает американское интернет-издание. Ранее фигуранты были причастны к «делу Магнитского», а именно, к делу управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan Сергея Магнитского. Ранее сообщалось, что Сергея Магнитского, работавшего в крупном британском инвестиционном фонде Hermitage Capital Management, в РФ обвиняли в налоговых махинациях. Тогда против граждан РФ, которые считались причастными к ситуации, были введены санкции. Сам Магнитский после приговора скончался в СИЗО в 2009 году. Также власти Швейцарии в прошлом году заявили о прекращении расследования, которое продолжалось более 10 лет.