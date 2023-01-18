The Daily Beast: Швейцария вернет фигурантам «дела Магнитского» из России миллионы долларов

Швейцария вернет россиянам деньги, которые были заморожены по делу об отмывании денег, так называемому «делу Магнитского». Об этом сообщает The Daily Beast.
«Суд в Швейцарии отклонил апелляцию и направит миллионы долларов обратно россиянам, обвиненным в причастности к скандалу вокруг отмывания денег», — отмечает американское интернет-издание. Ранее фигуранты были причастны к «делу Магнитского», а именно, к делу управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan Сергея Магнитского.
Ранее сообщалось, что Сергея Магнитского, работавшего в крупном британском инвестиционном фонде Hermitage Capital Management, в РФ обвиняли в налоговых махинациях. Тогда против граждан РФ, которые считались причастными к ситуации, были введены санкции. Сам Магнитский после приговора скончался в СИЗО в 2009 году. Также власти Швейцарии в прошлом году заявили о прекращении расследования, которое продолжалось более 10 лет.
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Швейцария вернет россиянам деньги, которые были заморожены по делу об отмывании денег, так называемому «делу Магнитского». Об этом сообщает The Daily Beast. «Суд в Швейцарии отклонил апелляцию и направит миллионы долларов обратно россиянам, обвиненным в причастности к скандалу вокруг отмывания денег», — отмечает американское интернет-издание. Ранее фигуранты были причастны к «делу Магнитского», а именно, к делу управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan Сергея Магнитского. Ранее сообщалось, что Сергея Магнитского, работавшего в крупном британском инвестиционном фонде Hermitage Capital Management, в РФ обвиняли в налоговых махинациях. Тогда против граждан РФ, которые считались причастными к ситуации, были введены санкции. Сам Магнитский после приговора скончался в СИЗО в 2009 году. Также власти Швейцарии в прошлом году заявили о прекращении расследования, которое продолжалось более 10 лет.