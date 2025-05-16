МИД РФ заявил, что Россия и Украина создадут единый документ по итогам переговоров в Стамбуле

Мирошник: РФ и Киев могут создать единый документ для урегулирования конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры в Стамбуле должны состояться 16 мая
Переговоры в Стамбуле должны состояться 16 мая Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Россия и Украина могут подготовить единую модель, которая станет основой для дальнейшего урегулирования конфликта, по итогам переговоров, проходящих в Стамбуле. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Сначала нужно <...> достичь договоренности по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования. [Делегаты] могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, так и будет принята международным сообществом», — заявил Мирошник. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением о проведении прямых переговоров с представителями Украины, определив датой встречи 15 мая. В качестве площадки для диалога был выбран Стамбул — город, в котором в 2022 году уже проходили переговоры между российской и украинской делегациями, посвященные вопросам мирного урегулирования конфликта.

Утром 15 мая в Стамбул прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Украина могут подготовить единую модель, которая станет основой для дальнейшего урегулирования конфликта, по итогам переговоров, проходящих в Стамбуле. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Сначала нужно <...> достичь договоренности по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования. [Делегаты] могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, так и будет принята международным сообществом», — заявил Мирошник. Его слова передает РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением о проведении прямых переговоров с представителями Украины, определив датой встречи 15 мая. В качестве площадки для диалога был выбран Стамбул — город, в котором в 2022 году уже проходили переговоры между российской и украинской делегациями, посвященные вопросам мирного урегулирования конфликта. Утром 15 мая в Стамбул прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...