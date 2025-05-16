В Киеве прогремели взрывы

Кличко: в Киеве слышны взрывы
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В Киеве слышали взрывы, ненадолго была объявлена воздушная тревога
В Киеве слышали взрывы, ненадолго была объявлена воздушная тревога Фото:

В Киеве утром 16 мая слышны взрывы. О прогремевших хлопках сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в столице», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В столице заработала воздушная тревога. Отменили ее спустя 10 минут.

Вместе с Киевом тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской областях. Также сирену слышали в Черкасской области.

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В Киеве утром 16 мая слышны взрывы. О прогремевших хлопках сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Взрывы в столице», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). В столице заработала воздушная тревога. Отменили ее спустя 10 минут. Вместе с Киевом тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской областях. Также сирену слышали в Черкасской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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