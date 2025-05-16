В Киеве прогремели взрывы

В Киеве слышали взрывы, ненадолго была объявлена воздушная тревога
В Киеве утром 16 мая слышны взрывы. О прогремевших хлопках сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Взрывы в столице», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).
В столице заработала воздушная тревога. Отменили ее спустя 10 минут.
Вместе с Киевом тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской областях. Также сирену слышали в Черкасской области.
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