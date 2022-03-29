Австралия ввела санкции против десятков россиян из-за Магнитского

Австралия ввела санкции и запретила въезд 39 россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Австралия ввела санкции против 39 граждан России, которых считает причастными к делу управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan Сергея Магнитского. Об этом сообщается на сайте главы МИД Австралии Мэрис Пэйн.

«Сегодня я объявляю о первом наборе списков санкций, направленных против российских лиц, ответственных за коррупцию, которую раскрыл Сергей Магнитский. Эти лица будут подвергнуты целенаправленным финансовым санкциям, включая замораживание активов и запреты на поездки. Это гарантирует, что Австралия не станет безопасным убежищем для тех, кто уже заблокирован от стран-единомышленников и их финансовых систем», — сообщается на сайте.

Сергея Магнитского, работавшего в крупном инвестиционном фонде Hermitage Capital Management, в РФ обвиняли в налоговых махинациях. Он скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Смерть Магнитского вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Санкции в отношении России начали вводить США, Европа и другие страны после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала «отмена России и всего русского». Власти РФ отмечали, что санкции оказывают также негативный эффект на западные страны, которые вводят их. В Европе проходят протесты против антироссийских санкций, отмечал британский политический обозреватель Энтони Уэббер.

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