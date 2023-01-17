Дальнобойщики устроили массовое ДТП на тюменской «трассе смерти». Фото

18 января 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Четыре большегруза столкнулись в Уватском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП с участием четырех большегрузов. Об этом сообщает в своем telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «На 498-м километре трассы в Уватском районе в восьмом часу вечера столкнулись четыре фуры с полуприцепами из Тюмени, Оренбургской области, Татарстана и Казани. Предварительно, ДТП спровоцировал 46-летний водитель „Вольво“, житель Тюмени, не убедившись в безопасности при маневре обгона другого большегруза», — говорится в сообщении. Машина тюменского водителя столкнулась со встречным тяжеловлозом, а затем зацепила еще два грузовика. В аварии пострадал один из водителей, у него тяжелая травма ноги, травмы ребер и другие повреждения. Другой участник ДТП получил травмы конечностей и головы. Движение на федеральной автодороге было частично ограничено. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД ХМАО будет устраивать на «трассе смерти» массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия помогут выявить водителей в состоянии опьянения и тех, кто нарушает правила движения. Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП с участием четырех большегрузов. Об этом сообщает в своем telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «На 498-м километре трассы в Уватском районе в восьмом часу вечера столкнулись четыре фуры с полуприцепами из Тюмени, Оренбургской области, Татарстана и Казани. Предварительно, ДТП спровоцировал 46-летний водитель „Вольво“, житель Тюмени, не убедившись в безопасности при маневре обгона другого большегруза», — говорится в сообщении. Машина тюменского водителя столкнулась со встречным тяжеловлозом, а затем зацепила еще два грузовика. В аварии пострадал один из водителей, у него тяжелая травма ноги, травмы ребер и другие повреждения. Другой участник ДТП получил травмы конечностей и головы. Движение на федеральной автодороге было частично ограничено. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД ХМАО будет устраивать на «трассе смерти» массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия помогут выявить водителей в состоянии опьянения и тех, кто нарушает правила движения.