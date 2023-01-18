Челябинским главам поручили разъяснить жителям выплату новых пособий

В связи с выплатой новых пособий у жителей возникает много вопросов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов провести разъяснительную работу в связи с введением единого социального пособия для детей и беременных женщин. Об этом URA.RU сообщили 19 января в пресс-службе главы региона.

«Губернатор Алексей Текслер поручил главам провести разъяснительную работу с населением в связи с введением единого социального пособия на детей и беременным женщинам. В связи с нововведением у жителей возникает много вопросов. Губернатор попросил глав провести в муниципалитетах необходимую информационную кампанию», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

С 1 января 2023 года по поручению президента РФ установлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка и введен единый подход к назначению выплат на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам. Единое пособие объединило пять мер соцподдержки.

В связи с этим предусмотрен переходный период для семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно. Они могут выбрать сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие. Возможность пользоваться выплатами по старым правилам сохраняется до окончания срока назначения.

Новое пособие предоставляется вне зависимости от очередности рождения ребенка, по единым правилам и через отделение социального фонда России по Челябинской области. Семья должна иметь доход ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе.