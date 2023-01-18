18 января 2023

Челябинца осудили за убийство инвалида гвоздодером

© Служба новостей «URA.RU»
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Убийца получил 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима Фото:

Челябинский областной суд вынес 19 января приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя региона, который убил инвалида гвоздодером и ограбил дом своей жертвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Каслинском районе в селе Шабурово в апреле 2021 подсудимый вместе с соучастником проник ночью в дом, где проживали два брата-инвалида. Один из хозяев дома проснулся и преступник забил его насмерть гвоздодером и ногами. За убийство и разбой суд сегодня назначил виновному наказание 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — заявили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники похитили в доме банки с компотом и остатки пенсии — 1 тысяча 863 рубля. Суд также установил, что в момент убийства родной брат потерпевшего спал в другой комнате и ничего не знал о происходящем в доме.

Второму нападавшему удалось избежать тюремного срока. В ходе следствия он был признан невменяемым и его отправили на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику.

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Челябинский областной суд вынес 19 января приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя региона, который убил инвалида гвоздодером и ограбил дом своей жертвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Каслинском районе в селе Шабурово в апреле 2021 подсудимый вместе с соучастником проник ночью в дом, где проживали два брата-инвалида. Один из хозяев дома проснулся и преступник забил его насмерть гвоздодером и ногами. За убийство и разбой суд сегодня назначил виновному наказание 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — заявили в пресс-службе ведомства. Злоумышленники похитили в доме банки с компотом и остатки пенсии — 1 тысяча 863 рубля. Суд также установил, что в момент убийства родной брат потерпевшего спал в другой комнате и ничего не знал о происходящем в доме. Второму нападавшему удалось избежать тюремного срока. В ходе следствия он был признан невменяемым и его отправили на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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