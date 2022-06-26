Челябинского инвалида убили гвоздодером из-за банок с компотом

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инвалида из Каслинского района (Челябинская область) грабители до смерти забили гвоздодером, забравшись к нему домой. Совершив убийство, злоумышленники похитили четыре банки компота, 35 рублей и бутылку подсолнечного масла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Двое жителей Каслинского района в апреле 2021 года совершили разбойное нападение на дом двух братьев-инвалидов в селе Шабурово. Злоумышленники с целью хищения пенсии потерпевших незаконно проникли ночью в их дом, где убили одного из братьев, похитив 35 рублей, 7 пачек сигарет, 4 банки компота и бутылку подсолнечного масла», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Обвиняемые незаконно проникли в дом с помощью гвоздодера и во время грабежа разбудили одного из братьев. Они нанесли проснувшемуся инвалиду не менее пяти ударов по голове металлическим гвоздодером и избивали его ногами.

Смерть потерпевшего наступила спустя непродолжительное время. В момент убийства его родной брат спал в другой комнате. Соучастники скрылись с места ЧП, прихватив награбленное.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя региона, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), п. п. «в,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство, в связи с тем, что он признан невменяемым, нуждающимся в принудительном психиатрическом лечении.

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