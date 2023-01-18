В Челябинской области потеплеет до плюсовых температур. Скрин

19 января 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

На выходных в Челябинской области будет ветрено и сыро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Потепление выше нуля градусов обещают синоптики жителям Челябинской области на выходных 21 и 22 января. Это следует из прогнозов регионального гидрометеоцентра. «В пятницу, 20 января, столбики термометров опустятся до минус 30 градусов, а днем в Челябинской области ожидается минус 13-18 градусов. Но уже 21 и 22 января днем температура будет повышаться до плюс 1 градуса. При этом по ночам в субботу и воскресенье будет довольно холодно: до минус 25 градусов 21 января и до минус 18 градусов 22 января», — пояснили в челябинском ЦГМС. Осадков не прогнозируется. Ветер будет довольно сильным все трое суток: порывы его будут достигать 7-14 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Потепление выше нуля градусов обещают синоптики жителям Челябинской области на выходных 21 и 22 января. Это следует из прогнозов регионального гидрометеоцентра. «В пятницу, 20 января, столбики термометров опустятся до минус 30 градусов, а днем в Челябинской области ожидается минус 13-18 градусов. Но уже 21 и 22 января днем температура будет повышаться до плюс 1 градуса. При этом по ночам в субботу и воскресенье будет довольно холодно: до минус 25 градусов 21 января и до минус 18 градусов 22 января», — пояснили в челябинском ЦГМС. Осадков не прогнозируется. Ветер будет довольно сильным все трое суток: порывы его будут достигать 7-14 метров в секунду.