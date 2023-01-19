«Ростелеком» угрожает заблокировать движение трамваев в Перми

20 января 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Под угрозой находятся трамваи Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермское управление антимонопольной службы проверит действия «Ростелекома» после жалобы «Пермгорэлектронтранса». В муниципальной организации заявили, что оператор связи не будет продлевать оказание услуг, которые обеспечивают работу электротранспорта в городе. Об этом сообщает в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». «Заявитель („Пермгорэлектротранс“) указал, что оператор связи отказывает предприятию в продлении в 2023 году договора об оказании услуг связи, обеспечивающих бесперебойную работу городской инфраструктуры», — сообщается в группе. Оператор указал, что отказывает в услуг по причине модернизации систем связи. Благодаря услугам «Ростелеком» муниципальное предприятие имеет возможность дистанционно управлять тяговыми подстанциями. Если оператор откажется предоставлять услугу, то это может парализовать работу городского электротранспорта. Сейчас УФАС изучает действия оператора связи на предмет злоупотребления положением монополиста.

Пермское управление антимонопольной службы проверит действия «Ростелекома» после жалобы «Пермгорэлектронтранса». В муниципальной организации заявили, что оператор связи не будет продлевать оказание услуг, которые обеспечивают работу электротранспорта в городе. Об этом сообщает в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». «Заявитель („Пермгорэлектротранс“) указал, что оператор связи отказывает предприятию в продлении в 2023 году договора об оказании услуг связи, обеспечивающих бесперебойную работу городской инфраструктуры», — сообщается в группе. Оператор указал, что отказывает в услуг по причине модернизации систем связи. Благодаря услугам «Ростелеком» муниципальное предприятие имеет возможность дистанционно управлять тяговыми подстанциями. Если оператор откажется предоставлять услугу, то это может парализовать работу городского электротранспорта. Сейчас УФАС изучает действия оператора связи на предмет злоупотребления положением монополиста.