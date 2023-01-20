20 января 2023

Жители Озерска устроили флешмоб в честь юбилея ПО «Маяк». Фото

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Город Озерск, интервью с главой Евгением Щербаковым. Челябинская область, по маяк, заводоуправление по маяк
Предприятие празднует юбилей в 2023 году Фото:

Жители Озерска (Челябинская область) устроили флешмоб в честь юбилея ПО «Маяк» (госкорпорация «Росатом»). Они выстроились в огромную цифру 75, сообщается на странице предприятия в соцсети.

«Работники „Маяка“ и озерчане выстроились в огромную цифру 75 в честь юбилея главного предприятия Озерска. Во флешмобе приняли участие более 200 семей», — говорится в паблике «Мы с Маяка|Атомный Озерск 74» в соцсети «ВКонтакте».

Флешмоб завершился чаепитием и играми на свежем воздухе. На комбинате уточнили, что в честь юбилея запланирована череда праздничных мероприятий.

Ранее сообщалось, что ПО «Маяк» готовит к отправке в онкологическую клинику первую партию продукции для лечения рака вместо импортного аналога. Ожидается, что разработка прослужит в три раза дольше канадского образца.

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Жители Озерска (Челябинская область) устроили флешмоб в честь юбилея ПО «Маяк» (госкорпорация «Росатом»). Они выстроились в огромную цифру 75, сообщается на странице предприятия в соцсети. «Работники „Маяка“ и озерчане выстроились в огромную цифру 75 в честь юбилея главного предприятия Озерска. Во флешмобе приняли участие более 200 семей», — говорится в паблике «Мы с Маяка|Атомный Озерск 74» в соцсети «ВКонтакте». Флешмоб завершился чаепитием и играми на свежем воздухе. На комбинате уточнили, что в честь юбилея запланирована череда праздничных мероприятий. Ранее сообщалось, что ПО «Маяк» готовит к отправке в онкологическую клинику первую партию продукции для лечения рака вместо импортного аналога. Ожидается, что разработка прослужит в три раза дольше канадского образца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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