Разработка из Озерска прослужит в три раза дольше канадского аналога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПО «Маяк» из Озерска Челябинской области готовит к отправке в онкологическую клинику первую партию продукции для лечения рака взамен импортного аналога. Как сообщили в пресс-службе компании, разработка прослужит в три раза дольше канадского образца.

«Первый источник ионизирующего излучения „М60К56“ в ближайшие дни отправится в областной онкологический центр Вологды. Производство источников для ядерной медицины станет новым импульсом в развитии предприятия», — прокомментировали в пресс-службе ПО «Маяк».

Размер двух капсул с облученным в ядерном реакторе кобальтом-60 как у пальчиковой батарейки. Изделие предназначено для лучевой терапии при лечении всех видов онкозаболеваний. Источник излучения будут использовать в гамма-терапевтических аппаратах типа «Theratron». У озерской разработки есть преимущества: кроме увеличенного в раз срока службы, это более низкая цена и избавление от импортной зависимости.

«Наш источник дешевле и надежнее: он может служить до 15 лет. При использовании отечественной разработки затраты онкологических центров, связанные с перезарядкой и утилизацией источников, сократятся. Это важный шаг в сегодняшних реалиях», — отметила заместитель главного инженера по производству завода радиоактивных изотопов химкомбината «Маяк» Ольга Горбунова.

Подготовку к производству начали в 2017 году. После изготовления разработка прошла клинические, технические и токсикологические испытания, теперь она зарегистрирована как медицинское изделие. На производство одного источника затрачивается около 10 дней. Химкомбинат в Озерске готов изготавливать источники, перезаряжать и принимать на утилизацию отработавшие образцы.

Упор на развития отечественной науки сделан в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Как заявлено в концепции, поддерживая российских ученых, власти намереваются создать потенциал для роста экономики, сохранить технологическое лидерство страны.

Источник транспортируют в контейнере, в разы превышающем по размерам само изделие Фото: пресс-служба ПО «Маяк»