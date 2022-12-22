ПО «Маяк» из Озерска Челябинской области готовит к отправке в онкологическую клинику первую партию продукции для лечения рака взамен импортного аналога. Как сообщили в пресс-службе компании, разработка прослужит в три раза дольше канадского образца.
«Первый источник ионизирующего излучения „М60К56“ в ближайшие дни отправится в областной онкологический центр Вологды. Производство источников для ядерной медицины станет новым импульсом в развитии предприятия», — прокомментировали в пресс-службе ПО «Маяк».
Размер двух капсул с облученным в ядерном реакторе кобальтом-60 как у пальчиковой батарейки. Изделие предназначено для лучевой терапии при лечении всех видов онкозаболеваний. Источник излучения будут использовать в гамма-терапевтических аппаратах типа «Theratron». У озерской разработки есть преимущества: кроме увеличенного в раз срока службы, это более низкая цена и избавление от импортной зависимости.
«Наш источник дешевле и надежнее: он может служить до 15 лет. При использовании отечественной разработки затраты онкологических центров, связанные с перезарядкой и утилизацией источников, сократятся. Это важный шаг в сегодняшних реалиях», — отметила заместитель главного инженера по производству завода радиоактивных изотопов химкомбината «Маяк» Ольга Горбунова.
Подготовку к производству начали в 2017 году. После изготовления разработка прошла клинические, технические и токсикологические испытания, теперь она зарегистрирована как медицинское изделие. На производство одного источника затрачивается около 10 дней. Химкомбинат в Озерске готов изготавливать источники, перезаряжать и принимать на утилизацию отработавшие образцы.
Упор на развития отечественной науки сделан в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Как заявлено в концепции, поддерживая российских ученых, власти намереваются создать потенциал для роста экономики, сохранить технологическое лидерство страны.
Источник транспортируют в контейнере, в разы превышающем по размерам само изделие
ПО «Маяк» из Озерска Челябинской области готовит к отправке в онкологическую клинику первую партию продукции для лечения рака взамен импортного аналога. Как сообщили в пресс-службе компании, разработка прослужит в три раза дольше канадского образца. «Первый источник ионизирующего излучения „М60К56“ в ближайшие дни отправится в областной онкологический центр Вологды. Производство источников для ядерной медицины станет новым импульсом в развитии предприятия», — прокомментировали в пресс-службе ПО «Маяк». Размер двух капсул с облученным в ядерном реакторе кобальтом-60 как у пальчиковой батарейки. Изделие предназначено для лучевой терапии при лечении всех видов онкозаболеваний. Источник излучения будут использовать в гамма-терапевтических аппаратах типа «Theratron». У озерской разработки есть преимущества: кроме увеличенного в раз срока службы, это более низкая цена и избавление от импортной зависимости. «Наш источник дешевле и надежнее: он может служить до 15 лет. При использовании отечественной разработки затраты онкологических центров, связанные с перезарядкой и утилизацией источников, сократятся. Это важный шаг в сегодняшних реалиях», — отметила заместитель главного инженера по производству завода радиоактивных изотопов химкомбината «Маяк» Ольга Горбунова. Подготовку к производству начали в 2017 году. После изготовления разработка прошла клинические, технические и токсикологические испытания, теперь она зарегистрирована как медицинское изделие. На производство одного источника затрачивается около 10 дней. Химкомбинат в Озерске готов изготавливать источники, перезаряжать и принимать на утилизацию отработавшие образцы. Упор на развития отечественной науки сделан в рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Как заявлено в концепции, поддерживая российских ученых, власти намереваются создать потенциал для роста экономики, сохранить технологическое лидерство страны.