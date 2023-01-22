22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

Водитель «семерки» погиб в Сосновском районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей: будьте предельно внимательны и осторожны Фото:

В Сосновском районе Челябинской области водитель врезался в опору линии электропередач и погиб. Об этом сообщило управление Госавтоинспекции региона.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 января 2023 года на территории Сосновского района в 19:52, в поселке Западный на третьем километре автодороги микрорайон „Вишневая Горка“ — микрорайон „Привилегия“, водитель, мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем Ваз 21070, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения: во время движения неукоснительно соблюдайте ПДД, не нарушайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты.

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В Сосновском районе Челябинской области водитель врезался в опору линии электропередач и погиб. Об этом сообщило управление Госавтоинспекции региона. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 января 2023 года на территории Сосновского района в 19:52, в поселке Западный на третьем километре автодороги микрорайон „Вишневая Горка“ — микрорайон „Привилегия“, водитель, мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем Ваз 21070, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения: во время движения неукоснительно соблюдайте ПДД, не нарушайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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