Водитель «семерки» погиб в Сосновском районе

23 января 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей: будьте предельно внимательны и осторожны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области водитель врезался в опору линии электропередач и погиб. Об этом сообщило управление Госавтоинспекции региона. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 января 2023 года на территории Сосновского района в 19:52, в поселке Западный на третьем километре автодороги микрорайон „Вишневая Горка“ — микрорайон „Привилегия“, водитель, мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем Ваз 21070, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения: во время движения неукоснительно соблюдайте ПДД, не нарушайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты.

В Сосновском районе Челябинской области водитель врезался в опору линии электропередач и погиб. Об этом сообщило управление Госавтоинспекции региона. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 января 2023 года на территории Сосновского района в 19:52, в поселке Западный на третьем километре автодороги микрорайон „Вишневая Горка“ — микрорайон „Привилегия“, водитель, мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем Ваз 21070, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения: во время движения неукоснительно соблюдайте ПДД, не нарушайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты.