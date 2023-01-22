Дума Сургута утвердила повышение окладов чиновников мэрии

В Сургуте на внеочередном заседании городской думы депутаты утвердили изменение оплаты труда городским чиновникам. Об этом URA.RU сообщили в городской думе.
«Обсуждений по поводу принятия данного решения не было. На заседании присутствовало 20 народных избранников. Все проголосовали за изменение оплаты труда», — сообщили в думе.
Новые изменения зарплаты городским чиновникам не отразятся на общем фонде оплаты труда. Они коснутся распределения премиальной части. Исходя из нового положения, чиновникам увеличат окладную часть, но сократят квартальные и ежегодные премии.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута срочно собирают депутатов ради изменения оплаты труда чиновников. Внеочередное заседание думы назначено на 23 января.
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