22 января 2023
21 января 2023

Дума Сургута утвердила повышение окладов чиновников мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Курган, совещание, чиновник, руки, депутат
Чиновникам сократят премии, но увеличат оклад Фото:

В Сургуте на внеочередном заседании городской думы депутаты утвердили изменение оплаты труда городским чиновникам. Об этом URA.RU сообщили в городской думе.

«Обсуждений по поводу принятия данного решения не было. На заседании присутствовало 20 народных избранников. Все проголосовали за изменение оплаты труда», — сообщили в думе.

Новые изменения зарплаты городским чиновникам не отразятся на общем фонде оплаты труда. Они коснутся распределения премиальной части. Исходя из нового положения, чиновникам увеличат окладную часть, но сократят квартальные и ежегодные премии.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута срочно собирают депутатов ради изменения оплаты труда чиновников. Внеочередное заседание думы назначено на 23 января.

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В Сургуте на внеочередном заседании городской думы депутаты утвердили изменение оплаты труда городским чиновникам. Об этом URA.RU сообщили в городской думе. «Обсуждений по поводу принятия данного решения не было. На заседании присутствовало 20 народных избранников. Все проголосовали за изменение оплаты труда», — сообщили в думе. Новые изменения зарплаты городским чиновникам не отразятся на общем фонде оплаты труда. Они коснутся распределения премиальной части. Исходя из нового положения, чиновникам увеличат окладную часть, но сократят квартальные и ежегодные премии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута срочно собирают депутатов ради изменения оплаты труда чиновников. Внеочередное заседание думы назначено на 23 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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