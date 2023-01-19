Власти Сургута срочно собирают депутатов ради изменения оплаты труда чиновников

Чиновникам урежут премию, но увеличат оклад Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте 23 января созывается внеочередное заседание городской думы ради изменения системы оплаты труда чиновников городской администрации. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии.

«В конце декабря были изменены нормативы и подходы к оплате труда муниципальных служащих на уровне округа, теперь нормативную базу на местах необходимо провести в соответствие с этими нормативами. Это необходимо делать в срочном порядке, поскольку изменения вступили в силу с 1 января. Этим и продиктована необходимость проведения внеочередного, заседания Думы Сургута», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций.

Как заявили в мэрии, изменения системы оплаты труда носят больше технический характер и не скажутся на размере фонда оплаты труда. «Ряд квартальных и ежегодных выплат у муниципальных служащих снижаются или отменяются, при этом увеличивается пропорционально ежемесячный оклад. Таким образом, теперь средства просто по-другому распределяются. При этом сам размер фонда оплаты труда в целом остается прежним, с возможностью плановой индексации до 5%», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске депутаты увеличили оклады чиновникам мэрии. Увеличить окладную часть удалось за счет перераспределения премиальной части.