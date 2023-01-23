В магазине «Золотое яблоко» в Екатеринбурге опустели полки с товарами

23 января 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

В «Золотом яблоке» рассказали, что отсутствующие в магазине товары можно купить в онлайн Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Екатеринбурженки заметили многочисленные полупустые полки в магазине «Золотое яблоко». По словам покупателей, в торговом центре «Пассаж», где располагается одна из точек компании, стало мало духов и товаров из масс-маркета. Об этом рассказали читательницы URA.RU. «Невозможно купить косметику Zielinski & Rozen, стало меньше продуктов фирмы L’Oreal Paris. А NYX у них тоже только в интернет-магазине остался. Консультанты говорят, что возникли проблемы на таможне», — рассказала одна из жительниц Екатеринбурга. При этом другая девушка поделилась, что попыталась купить духи Tom Ford, однако консультанты заявили ей, что поставки данного товара прекратились. В пресс-службе «Золотого яблока» корреспонденту URA.RU пояснили, что информация о том, что некоторые бренды прекратили поставки в Россию или объявили об их временной приостановке, есть в открытом доступе. «Сеть смогла сформировать большой товарный запас таких брендов в марте 2022 года, но, конечно, самые популярные позиции уже вымываются. Отметим, что некоторые товары из этого списка могут отсутствовать в магазинах, но могут быть на сайте или в приложении», — заявили представители компании по продаже косметики и парфюмерии. Ранее многие зарубежные компании решили покинуть РФ из-за начала спецоперации на Украине. В их числе были и популярные бренды косметики и парфюмерии. Также в отношении России были введены многочисленные санкции, которые, по словам западных лидеров, должны нанести удар по всей экономике страны, а также по социальной и гуманитарной сфере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбурженки заметили многочисленные полупустые полки в магазине «Золотое яблоко». По словам покупателей, в торговом центре «Пассаж», где располагается одна из точек компании, стало мало духов и товаров из масс-маркета. Об этом рассказали читательницы URA.RU. «Невозможно купить косметику Zielinski & Rozen, стало меньше продуктов фирмы L’Oreal Paris. А NYX у них тоже только в интернет-магазине остался. Консультанты говорят, что возникли проблемы на таможне», — рассказала одна из жительниц Екатеринбурга. При этом другая девушка поделилась, что попыталась купить духи Tom Ford, однако консультанты заявили ей, что поставки данного товара прекратились. В пресс-службе «Золотого яблока» корреспонденту URA.RU пояснили, что информация о том, что некоторые бренды прекратили поставки в Россию или объявили об их временной приостановке, есть в открытом доступе. «Сеть смогла сформировать большой товарный запас таких брендов в марте 2022 года, но, конечно, самые популярные позиции уже вымываются. Отметим, что некоторые товары из этого списка могут отсутствовать в магазинах, но могут быть на сайте или в приложении», — заявили представители компании по продаже косметики и парфюмерии. Ранее многие зарубежные компании решили покинуть РФ из-за начала спецоперации на Украине. В их числе были и популярные бренды косметики и парфюмерии. Также в отношении России были введены многочисленные санкции, которые, по словам западных лидеров, должны нанести удар по всей экономике страны, а также по социальной и гуманитарной сфере.