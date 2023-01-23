В Пермском крае городской округ остался без воды

Коммунальная авария оставила без воды жителей Осинского округа Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, мороз, теплотрасса, пар
Воду отключат на время ремонта Фото:

В Осинском городском округе Пермского края из-за аварии жителям отключат водоснабжение. Без воды 24 января останутся девять населенных пунктов, сообщили в администрации округа.

«24 января с 10:00 из-за аварии на магистральном водопроводе отключат водоснабжение. Воды не будет в населенных пунктах: Оса, Тишкова, Светлый, Сергеева, Симакова, Устиново, Крылово, Гамицы, Петухова», — сообщается на странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что 20—22 января без водоснабжения остался Кизеловский округ. Авария на сетях произошла в день рождения мэра Андрея Родыгина.

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В Осинском городском округе Пермского края из-за аварии жителям отключат водоснабжение. Без воды 24 января останутся девять населенных пунктов, сообщили в администрации округа. «24 января с 10:00 из-за аварии на магистральном водопроводе отключат водоснабжение. Воды не будет в населенных пунктах: Оса, Тишкова, Светлый, Сергеева, Симакова, Устиново, Крылово, Гамицы, Петухова», — сообщается на странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что 20—22 января без водоснабжения остался Кизеловский округ. Авария на сетях произошла в день рождения мэра Андрея Родыгина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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