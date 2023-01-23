В Пермском крае городской округ остался без воды

Коммунальная авария оставила без воды жителей Осинского округа Пермского края

Воду отключат на время ремонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Осинском городском округе Пермского края из-за аварии жителям отключат водоснабжение. Без воды 24 января останутся девять населенных пунктов, сообщили в администрации округа.

«24 января с 10:00 из-за аварии на магистральном водопроводе отключат водоснабжение. Воды не будет в населенных пунктах: Оса, Тишкова, Светлый, Сергеева, Симакова, Устиново, Крылово, Гамицы, Петухова», — сообщается на странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что 20—22 января без водоснабжения остался Кизеловский округ. Авария на сетях произошла в день рождения мэра Андрея Родыгина.