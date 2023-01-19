В пермском городе в день рождения мэра отключат воду

20 января 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

В течение двух дней подача воды в Кизеле будет только утром и вечером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кизеле Пермского края на два дня отключат водоснабжение из-за аварии, которая произошла в день рождения мэра города Андрея Родыгина. Об этом сообщили в администрации Кизеловского городского округа. «В связи с возникновением аварийной ситуации на трубопроводе подача воды в Кизеле будет проводится утром с пяти до девяти часов и вечером семи до одиннадцати. Такие ограничения будут действовать с 20 по 22 января», — сообщили в администрации. Авария в городе произошла в день рождения мэра города, который отмечает 20 января свое 42-летие. Несмотря на аварийное отключение, сотрудники городской администрации при участии горожан подготовили поздравление ко дню рождения Родыгина и даже опубликовали видео в социальной сети «ВКонтакте».

В Кизеле Пермского края на два дня отключат водоснабжение из-за аварии, которая произошла в день рождения мэра города Андрея Родыгина. Об этом сообщили в администрации Кизеловского городского округа. «В связи с возникновением аварийной ситуации на трубопроводе подача воды в Кизеле будет проводится утром с пяти до девяти часов и вечером семи до одиннадцати. Такие ограничения будут действовать с 20 по 22 января», — сообщили в администрации. Авария в городе произошла в день рождения мэра города, который отмечает 20 января свое 42-летие. Несмотря на аварийное отключение, сотрудники городской администрации при участии горожан подготовили поздравление ко дню рождения Родыгина и даже опубликовали видео в социальной сети «ВКонтакте».