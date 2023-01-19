19 января 2023

В пермском городе в день рождения мэра отключат воду

© Служба новостей «URA.RU»
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В течение двух дней подача воды в Кизеле будет только утром и вечером Фото:

В Кизеле Пермского края на два дня отключат водоснабжение из-за аварии, которая произошла в день рождения мэра города Андрея Родыгина. Об этом сообщили в администрации Кизеловского городского округа.

«В связи с возникновением аварийной ситуации на трубопроводе подача воды в Кизеле будет проводится утром с пяти до девяти часов и вечером семи до одиннадцати. Такие ограничения будут действовать с 20 по 22 января», — сообщили в администрации.

Авария в городе произошла в день рождения мэра города, который отмечает 20 января свое 42-летие. Несмотря на аварийное отключение, сотрудники городской администрации при участии горожан подготовили поздравление ко дню рождения Родыгина и даже опубликовали видео в социальной сети «ВКонтакте».

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В Кизеле Пермского края на два дня отключат водоснабжение из-за аварии, которая произошла в день рождения мэра города Андрея Родыгина. Об этом сообщили в администрации Кизеловского городского округа. «В связи с возникновением аварийной ситуации на трубопроводе подача воды в Кизеле будет проводится утром с пяти до девяти часов и вечером семи до одиннадцати. Такие ограничения будут действовать с 20 по 22 января», — сообщили в администрации. Авария в городе произошла в день рождения мэра города, который отмечает 20 января свое 42-летие. Несмотря на аварийное отключение, сотрудники городской администрации при участии горожан подготовили поздравление ко дню рождения Родыгина и даже опубликовали видео в социальной сети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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