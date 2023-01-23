Пермяки стали вдвое чаще жаловаться на коллекторов

24 января 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

В 2022 году пермяки жаловались на коллекторов 612 раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2022 жители Пермского края подали в региональное управление федеральной службы судебных приставов 612 жалоб на работу коллекторских агентств, кредитных и микрофинансовых организаций. Это на 53% больше, чем в 2021 году, сообщили в ведомстве. «Часто допускаемыми нарушениями стали ненадлежащее уведомление кредиторами должников о привлечении к взысканию коллекторских агентств, превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений. Также несоответствие их содержания требованиям законодательства, некорректное общение, оказание давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. По итогам рассмотрения жалоб приставы составили 190 протоколов об административных правонарушениях, таким образом в каждом третьем случае было выявлено нарушение закона. Также коллекторским агентствам было выдано 65 предостережений в ходе проведения профилактических мероприятий. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми судебные приставы наказали микрофинансовую организацию за частые звонки должнице. МФО за это был выписан штраф в 60 тысяч рублей.

В 2022 жители Пермского края подали в региональное управление федеральной службы судебных приставов 612 жалоб на работу коллекторских агентств, кредитных и микрофинансовых организаций. Это на 53% больше, чем в 2021 году, сообщили в ведомстве. «Часто допускаемыми нарушениями стали ненадлежащее уведомление кредиторами должников о привлечении к взысканию коллекторских агентств, превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений. Также несоответствие их содержания требованиям законодательства, некорректное общение, оказание давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. По итогам рассмотрения жалоб приставы составили 190 протоколов об административных правонарушениях, таким образом в каждом третьем случае было выявлено нарушение закона. Также коллекторским агентствам было выдано 65 предостережений в ходе проведения профилактических мероприятий. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми судебные приставы наказали микрофинансовую организацию за частые звонки должнице. МФО за это был выписан штраф в 60 тысяч рублей.