Пермякам предложили новый вид СПА-отдыха

24 января 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

В пермских термах предложили совместить посещение бассейна с быстрыми СПА-процедурами Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU Пермякам предложили новый вид СПА-отдыха — экспресс-процедуры во время посещения бассейнов в пермских термах. Некоторые процедуры занимают всего 10 минут. Быстрый СПА-отдых предложили в оздоровительном комплексе «Термы Тенториум». «Наша термальная зона с бассейнами готова предложить вам дополнительные СПА-услуги. Их можно оплатить с помощью виртуального лимита на пластиковом браслете посетителя терм. Внимание: время, проведенное на экспресс-услуге, входит в общее время тарифа в термальную зону с бассейнами», — указано в сообщении комплекса. Отдыхая в термальной зоне с бассейнами, теперь можно прерваться на посещение душа Шарко, 10-минутный классический массаж, загар в солярии и другие процедуры. Длятся процедуры от одной минуты до получаса. На экспресс-услуги можно записаться предварительно либо пройти в порядке живой очереди. Оплачиваются процедуры отдельно. К примеру, циркулярный душ стоит 280 рублей, а подводный массажный душ — 400 рублей. Стоит обратить внимание, что время, проведенное на экспресс-услуге, входит в общее время тарифа в термальную зону с бассейнами. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в селе Гамово открылся новый семейный термально-банный комплекс. В нем работает самый большой в Пермском крае открытый бассейн.

Пермякам предложили новый вид СПА-отдыха — экспресс-процедуры во время посещения бассейнов в пермских термах. Некоторые процедуры занимают всего 10 минут. Быстрый СПА-отдых предложили в оздоровительном комплексе «Термы Тенториум». «Наша термальная зона с бассейнами готова предложить вам дополнительные СПА-услуги. Их можно оплатить с помощью виртуального лимита на пластиковом браслете посетителя терм. Внимание: время, проведенное на экспресс-услуге, входит в общее время тарифа в термальную зону с бассейнами», — указано в сообщении комплекса. Отдыхая в термальной зоне с бассейнами, теперь можно прерваться на посещение душа Шарко, 10-минутный классический массаж, загар в солярии и другие процедуры. Длятся процедуры от одной минуты до получаса. На экспресс-услуги можно записаться предварительно либо пройти в порядке живой очереди. Оплачиваются процедуры отдельно. К примеру, циркулярный душ стоит 280 рублей, а подводный массажный душ — 400 рублей. Стоит обратить внимание, что время, проведенное на экспресс-услуге, входит в общее время тарифа в термальную зону с бассейнами. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году в селе Гамово открылся новый семейный термально-банный комплекс. В нем работает самый большой в Пермском крае открытый бассейн.