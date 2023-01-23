23 января 2023

В Пермском крае нашли тысячи пачек нелегальных сигарет

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача контрафактных товаров детским домам города и области. Екатеринбург, досмотр, таможня, контрафакт, таможенный контроль, таможенная служба, таможенник
Продукцию изъяли таможенники вместе с полицейскими Фото:

Таможенники изъяли из незаконной продажи более 2,8 тысяч пачек сигарет у пермских продавцов. На табачной продукции не было акцизных марок, сообщили URA.RU в пресс-службе пермской таможни.

«По результатам проведенного проверочного мероприятия было выявлено 2846 пачек табачной продукции с нарушением правил маркировки в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в таможне. Продукцию выявили таможенники в ходе совместных рейдов с сотрудниками МВД.

Ранее сотрудники пермской таможни пресекли попытки пермяка получить наркотики из Испании. Полкило запрещенных веществ местному жителю были отправлены по почте.

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Таможенники изъяли из незаконной продажи более 2,8 тысяч пачек сигарет у пермских продавцов. На табачной продукции не было акцизных марок, сообщили URA.RU в пресс-службе пермской таможни. «По результатам проведенного проверочного мероприятия было выявлено 2846 пачек табачной продукции с нарушением правил маркировки в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в таможне. Продукцию выявили таможенники в ходе совместных рейдов с сотрудниками МВД. Ранее сотрудники пермской таможни пресекли попытки пермяка получить наркотики из Испании. Полкило запрещенных веществ местному жителю были отправлены по почте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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