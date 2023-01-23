В Пермском крае нашли тысячи пачек нелегальных сигарет

Продукцию изъяли таможенники вместе с полицейскими
Таможенники изъяли из незаконной продажи более 2,8 тысяч пачек сигарет у пермских продавцов. На табачной продукции не было акцизных марок, сообщили URA.RU в пресс-службе пермской таможни.
«По результатам проведенного проверочного мероприятия было выявлено 2846 пачек табачной продукции с нарушением правил маркировки в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в таможне. Продукцию выявили таможенники в ходе совместных рейдов с сотрудниками МВД.
Ранее сотрудники пермской таможни пресекли попытки пермяка получить наркотики из Испании. Полкило запрещенных веществ местному жителю были отправлены по почте.
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