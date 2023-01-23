Адвокат блогера, провоцировавшего полицейских, требует сменить следователя

Адвокат Максим Суманеев, который защищает блогера из Югорска Ксению Носову, требует передать расследование уголовного дела в отношении Носовой другому следователю. По мнению адвоката, на данный момент следователь не сможет объективно вести расследование, так как заинтересовано в исходе другого, косвенно связанного с Носовой, уголовного дела. Об этом URA.RU рассказал сам Суманеев.
«Сейчас мы добиваемся изъятия уголовного дела из производства МСО, потому что невозможно объективно расследовать дело, будучи заинтересованным в исходе другого дела. К тому же подтверждено, что Носова была в плохих отношениях с начальником межрайонного следственного отдела в городе Югорск Евгением Кусенковым и его заместителем. Здесь прослеживается их личная заинтересованность», — сказал адвокат.
В пресс-службе СК по ХМАО журналисту агентства ответили, что в случае несогласия с действиями и решениями следователя, адвокат вправе обжаловать их, либо заявить отвод следователю или руководителю следственного органа при наличии данных об их предвзятости. «Жалоба адвоката будет рассмотрена в установленном порядке с изучением всех доводов адвоката и дачей им оценки», — сказали в следкоме.
Ранее URA.RU писало, что в 2019 году Носова снимала видео, в которых пыталась найти недостатки в работе полиции и выходила на конфликт с сотрудниками правоохранительных органов. А в начале этого года ее обвинили в подкупе фигурантов другого уголовного дела, где она являлась консультирующим юристом, с целью дачи ими ложных показаний. При этом сама Носова отрицает обвинения, считая, что на фигурантов было оказано давление.
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