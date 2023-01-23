23 января 2023

Адвокат блогера, провоцировавшего полицейских, требует сменить следователя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, защита, обвинение, зал суда, судебное заседание, адвокат, сторона защиты
Адвокат Ксении Носовой считает следователя, который расследует ее уголовное дело, предвзятым Фото:

Адвокат Максим Суманеев, который защищает блогера из Югорска Ксению Носову, требует передать расследование уголовного дела в отношении Носовой другому следователю. По мнению адвоката, на данный момент следователь не сможет объективно вести расследование, так как заинтересовано в исходе другого, косвенно связанного с Носовой, уголовного дела. Об этом URA.RU рассказал сам Суманеев.

«Сейчас мы добиваемся изъятия уголовного дела из производства МСО, потому что невозможно объективно расследовать дело, будучи заинтересованным в исходе другого дела. К тому же подтверждено, что Носова была в плохих отношениях с начальником межрайонного следственного отдела в городе Югорск Евгением Кусенковым и его заместителем. Здесь прослеживается их личная заинтересованность», — сказал адвокат.

В пресс-службе СК по ХМАО журналисту агентства ответили, что в случае несогласия с действиями и решениями следователя, адвокат вправе обжаловать их, либо заявить отвод следователю или руководителю следственного органа при наличии данных об их предвзятости. «Жалоба адвоката будет рассмотрена в установленном порядке с изучением всех доводов адвоката и дачей им оценки», — сказали в следкоме.

Ранее URA.RU писало, что в 2019 году Носова снимала видео, в которых пыталась найти недостатки в работе полиции и выходила на конфликт с сотрудниками правоохранительных органов. А в начале этого года ее обвинили в подкупе фигурантов другого уголовного дела, где она являлась консультирующим юристом, с целью дачи ими ложных показаний. При этом сама Носова отрицает обвинения, считая, что на фигурантов было оказано давление.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Адвокат Максим Суманеев, который защищает блогера из Югорска Ксению Носову, требует передать расследование уголовного дела в отношении Носовой другому следователю. По мнению адвоката, на данный момент следователь не сможет объективно вести расследование, так как заинтересовано в исходе другого, косвенно связанного с Носовой, уголовного дела. Об этом URA.RU рассказал сам Суманеев. «Сейчас мы добиваемся изъятия уголовного дела из производства МСО, потому что невозможно объективно расследовать дело, будучи заинтересованным в исходе другого дела. К тому же подтверждено, что Носова была в плохих отношениях с начальником межрайонного следственного отдела в городе Югорск Евгением Кусенковым и его заместителем. Здесь прослеживается их личная заинтересованность», — сказал адвокат. В пресс-службе СК по ХМАО журналисту агентства ответили, что в случае несогласия с действиями и решениями следователя, адвокат вправе обжаловать их, либо заявить отвод следователю или руководителю следственного органа при наличии данных об их предвзятости. «Жалоба адвоката будет рассмотрена в установленном порядке с изучением всех доводов адвоката и дачей им оценки», — сказали в следкоме. Ранее URA.RU писало, что в 2019 году Носова снимала видео, в которых пыталась найти недостатки в работе полиции и выходила на конфликт с сотрудниками правоохранительных органов. А в начале этого года ее обвинили в подкупе фигурантов другого уголовного дела, где она являлась консультирующим юристом, с целью дачи ими ложных показаний. При этом сама Носова отрицает обвинения, считая, что на фигурантов было оказано давление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...