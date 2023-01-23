Адвокат блогера, провоцировавшего полицейских, требует сменить следователя

24 января 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Адвокат Ксении Носовой считает следователя, который расследует ее уголовное дело, предвзятым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Адвокат Максим Суманеев, который защищает блогера из Югорска Ксению Носову, требует передать расследование уголовного дела в отношении Носовой другому следователю. По мнению адвоката, на данный момент следователь не сможет объективно вести расследование, так как заинтересовано в исходе другого, косвенно связанного с Носовой, уголовного дела. Об этом URA.RU рассказал сам Суманеев. «Сейчас мы добиваемся изъятия уголовного дела из производства МСО, потому что невозможно объективно расследовать дело, будучи заинтересованным в исходе другого дела. К тому же подтверждено, что Носова была в плохих отношениях с начальником межрайонного следственного отдела в городе Югорск Евгением Кусенковым и его заместителем. Здесь прослеживается их личная заинтересованность», — сказал адвокат. В пресс-службе СК по ХМАО журналисту агентства ответили, что в случае несогласия с действиями и решениями следователя, адвокат вправе обжаловать их, либо заявить отвод следователю или руководителю следственного органа при наличии данных об их предвзятости. «Жалоба адвоката будет рассмотрена в установленном порядке с изучением всех доводов адвоката и дачей им оценки», — сказали в следкоме. Ранее URA.RU писало, что в 2019 году Носова снимала видео, в которых пыталась найти недостатки в работе полиции и выходила на конфликт с сотрудниками правоохранительных органов. А в начале этого года ее обвинили в подкупе фигурантов другого уголовного дела, где она являлась консультирующим юристом, с целью дачи ими ложных показаний. При этом сама Носова отрицает обвинения, считая, что на фигурантов было оказано давление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокат Максим Суманеев, который защищает блогера из Югорска Ксению Носову, требует передать расследование уголовного дела в отношении Носовой другому следователю. По мнению адвоката, на данный момент следователь не сможет объективно вести расследование, так как заинтересовано в исходе другого, косвенно связанного с Носовой, уголовного дела. Об этом URA.RU рассказал сам Суманеев. «Сейчас мы добиваемся изъятия уголовного дела из производства МСО, потому что невозможно объективно расследовать дело, будучи заинтересованным в исходе другого дела. К тому же подтверждено, что Носова была в плохих отношениях с начальником межрайонного следственного отдела в городе Югорск Евгением Кусенковым и его заместителем. Здесь прослеживается их личная заинтересованность», — сказал адвокат. В пресс-службе СК по ХМАО журналисту агентства ответили, что в случае несогласия с действиями и решениями следователя, адвокат вправе обжаловать их, либо заявить отвод следователю или руководителю следственного органа при наличии данных об их предвзятости. «Жалоба адвоката будет рассмотрена в установленном порядке с изучением всех доводов адвоката и дачей им оценки», — сказали в следкоме. Ранее URA.RU писало, что в 2019 году Носова снимала видео, в которых пыталась найти недостатки в работе полиции и выходила на конфликт с сотрудниками правоохранительных органов. А в начале этого года ее обвинили в подкупе фигурантов другого уголовного дела, где она являлась консультирующим юристом, с целью дачи ими ложных показаний. При этом сама Носова отрицает обвинения, считая, что на фигурантов было оказано давление.