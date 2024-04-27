Ханты-Мансийск победил в престижной премии Минстроя РФ

Проект Ханты-Мансийска занял первое место в номинации «Цифровой водоканал»
Проект Ханты-Мансийска по цифровизации городского хозяйства занял первое место в одной из номинаций II Национальной премии «Умный город» Минстроя и Минцифры РФ. Об этом сообщил мэр города Максим Ряшин в своем telegram-канале.
«Наш проект „Автоматизация службы контролеров. Программный комплекс ‚СКАТ‘“ занял первое место в номинации „Цифровой Водоканал“. Благодарю коллективы муниципальных коммунальных предприятий, сетевые организации, своих коллег, активно внедряющих „умные“ сервисы для хантымансийцев», — написал Ряшин в telegram-канале.
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