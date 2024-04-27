Ханты-Мансийск победил в престижной премии Минстроя РФ

Цифровой проект Ханты-Мансийска получил премию Минстроя РФ
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Адресники. Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, храм, религия, собор преображения господня, православие
Проект Ханты-Мансийска занял первое место в номинации «Цифровой водоканал» Фото:

Проект Ханты-Мансийска по цифровизации городского хозяйства занял первое место в одной из номинаций II Национальной премии «Умный город» Минстроя и Минцифры РФ. Об этом сообщил мэр города Максим Ряшин в своем telegram-канале.

«Наш проект „Автоматизация службы контролеров. Программный комплекс ‚СКАТ‘“ занял первое место в номинации „Цифровой Водоканал“. Благодарю коллективы муниципальных коммунальных предприятий, сетевые организации, своих коллег, активно внедряющих „умные“ сервисы для хантымансийцев», — написал Ряшин в telegram-канале.

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Проект Ханты-Мансийска по цифровизации городского хозяйства занял первое место в одной из номинаций II Национальной премии «Умный город» Минстроя и Минцифры РФ. Об этом сообщил мэр города Максим Ряшин в своем telegram-канале. «Наш проект „Автоматизация службы контролеров. Программный комплекс ‚СКАТ‘“ занял первое место в номинации „Цифровой Водоканал“. Благодарю коллективы муниципальных коммунальных предприятий, сетевые организации, своих коллег, активно внедряющих „умные“ сервисы для хантымансийцев», — написал Ряшин в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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