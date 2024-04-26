26 апреля 2024

Экс-мэр Сургута Филатов получил пост советника губернатора ХМАО Комаровой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-глава Сургута станет советником губернатора ХМАО на общественных началах
Экс-глава Сургута станет советником губернатора ХМАО на общественных началах Фото:

Экс-мэр Сургута Андрей Филатов получил пост советника губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Зарплата на этой должности не предусмотрена — бывший глава крупнейшего города Югры будет трудиться на общественных началах, рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.

«Экс-мэр Сургута Филатов получил пост советника губернатора ХМАО Комаровой. Зарплата на этой должности не предусмотрена — бывший глава крупнейшего города Югры будет трудиться на общественных началах. Распоряжение губернатора предусматривает назначение Филатова с 27 апреля на весь срок полномочий главы региона. Говорят, что позиция советника главы региона нужна Филатову перед предстоящим назначением. Чтобы уже сейчас у него появились официальный статус и полномочия», — сообщает инсайдер.

В распоряжении редакции имеется скриншот подтверждающего документа. Филатов не ответил на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что глава Сургута Филатов покинул пост, отказавшись от губернаторских амбиций. Об этом заявляют источники в местном политбомонде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-мэр Сургута Андрей Филатов получил пост советника губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Зарплата на этой должности не предусмотрена — бывший глава крупнейшего города Югры будет трудиться на общественных началах, рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа. «Экс-мэр Сургута Филатов получил пост советника губернатора ХМАО Комаровой. Зарплата на этой должности не предусмотрена — бывший глава крупнейшего города Югры будет трудиться на общественных началах. Распоряжение губернатора предусматривает назначение Филатова с 27 апреля на весь срок полномочий главы региона. Говорят, что позиция советника главы региона нужна Филатову перед предстоящим назначением. Чтобы уже сейчас у него появились официальный статус и полномочия», — сообщает инсайдер. В распоряжении редакции имеется скриншот подтверждающего документа. Филатов не ответил на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о том, что глава Сургута Филатов покинул пост, отказавшись от губернаторских амбиций. Об этом заявляют источники в местном политбомонде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...