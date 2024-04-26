Экс-мэр Сургута Андрей Филатов получил пост советника губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Зарплата на этой должности не предусмотрена — бывший глава крупнейшего города Югры будет трудиться на общественных началах, рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.
«Экс-мэр Сургута Филатов получил пост советника губернатора ХМАО Комаровой. Зарплата на этой должности не предусмотрена — бывший глава крупнейшего города Югры будет трудиться на общественных началах. Распоряжение губернатора предусматривает назначение Филатова с 27 апреля на весь срок полномочий главы региона. Говорят, что позиция советника главы региона нужна Филатову перед предстоящим назначением. Чтобы уже сейчас у него появились официальный статус и полномочия», — сообщает инсайдер.
В распоряжении редакции имеется скриншот подтверждающего документа. Филатов не ответил на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что глава Сургута Филатов покинул пост, отказавшись от губернаторских амбиций. Об этом заявляют источники в местном политбомонде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!