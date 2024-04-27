Житель Сургута, из-за которого в Перми экстренно сел самолет, заплатит 600 тысяч рублей

Жителя Сургута признали виновным за экстренную посадку самолета в Перми

27 апреля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Хулиган заплатит штраф за дебош на борту самолета и хранение наркотиков Фото: Илья Московец © URA.RU Пермский районный суд вынес приговор жителю Сургута за авиадебош на борту самолета. Воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в пермском аэропорту в январе этого года. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в хулиганстве. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. В Перми суд признал 40-летнего жителя Сургута виновным по ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 213 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств и хулиганство). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 600 тыс рублей», — сообщает надзорное ведомство. URA.RU писало, что пассажир рейса Сургут — Москва вел себя неадекватно. Он разбил стакан и порезал осколками себе руки. Обезвредить авиадебошира удалось экипажу самолета. После этого воздушное судно экстренно приземлилось в Перми, а хулигана передали сотрудникам транспортной полиции. При досмотре у сургутянина были найдены несколько граммов мефедрона. Это же вещество обнаружили и в крови пассажира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский районный суд вынес приговор жителю Сургута за авиадебош на борту самолета. Воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в пермском аэропорту в январе этого года. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в хулиганстве. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. В Перми суд признал 40-летнего жителя Сургута виновным по ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 213 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств и хулиганство). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 600 тыс рублей», — сообщает надзорное ведомство. URA.RU писало, что пассажир рейса Сургут — Москва вел себя неадекватно. Он разбил стакан и порезал осколками себе руки. Обезвредить авиадебошира удалось экипажу самолета. После этого воздушное судно экстренно приземлилось в Перми, а хулигана передали сотрудникам транспортной полиции. При досмотре у сургутянина были найдены несколько граммов мефедрона. Это же вещество обнаружили и в крови пассажира.