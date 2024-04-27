Житель Сургута, из-за которого в Перми экстренно сел самолет, заплатит 600 тысяч рублей

Жителя Сургута признали виновным за экстренную посадку самолета в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, оглашение приговора, уголовное дело, арест, подсудимый, судебное заседание, суд, мера пресечения, судебный аквариум
Хулиган заплатит штраф за дебош на борту самолета и хранение наркотиков Фото:

Пермский районный суд вынес приговор жителю Сургута за авиадебош на борту самолета. Воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в пермском аэропорту в январе этого года. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в хулиганстве. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

В Перми суд признал 40-летнего жителя Сургута виновным по ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 213 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств и хулиганство). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 600 тыс рублей», — сообщает надзорное ведомство.

URA.RU писало, что пассажир рейса Сургут — Москва вел себя неадекватно. Он разбил стакан и порезал осколками себе руки. Обезвредить авиадебошира удалось экипажу самолета. После этого воздушное судно экстренно приземлилось в Перми, а хулигана передали сотрудникам транспортной полиции. При досмотре у сургутянина были найдены несколько граммов мефедрона. Это же вещество обнаружили и в крови пассажира.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский районный суд вынес приговор жителю Сургута за авиадебош на борту самолета. Воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в пермском аэропорту в январе этого года. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в хулиганстве. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. В Перми суд признал 40-летнего жителя Сургута виновным по ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 213 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств и хулиганство). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 600 тыс рублей», — сообщает надзорное ведомство. URA.RU писало, что пассажир рейса Сургут — Москва вел себя неадекватно. Он разбил стакан и порезал осколками себе руки. Обезвредить авиадебошира удалось экипажу самолета. После этого воздушное судно экстренно приземлилось в Перми, а хулигана передали сотрудникам транспортной полиции. При досмотре у сургутянина были найдены несколько граммов мефедрона. Это же вещество обнаружили и в крови пассажира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...