Церковь оценила возможность перемирия между РФ и Украиной на Пасху

РПЦ: выдвигать идею по перемирию РФ и Украины на Пасху больше неактуально

27 апреля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Предлагать перемирие между Россией и Украиной на время Пасхи больше не актуально, заявил Вахтанг Кипшидзе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Русская православная церковь (РПЦ) не будет предлагать Украине временное прекращение огня на время Пасхи. Эта идея больше не актуальна. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». «Прошлая попытка не встретила понимания со стороны украинских властей и с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречают понимание с другой стороны», — заявил Вахтанг Кипшидзе. Его слова прозвучали во время прямого эфира конференции . Он отметил, что предлагать временное перемирие больше не актуально. Пасха в этом году отмечается 5 мая. Годом ранее РПЦ предложила Украине остановить огонь в зоне СВО. С таким же предложением выступил и Папа Римский Франциск. Он заявил, что готов отправить своих представителей в столицы России и Украины, чтобы обсудить идею. Временного перемирия в 2023 году не было. Украина продолжила наносить удары, Россия делала это в ответ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пасхальное перемирие в Кремле даже не обсуждалось из-за того, что в 2022 году оно также было отвергнуто Киевом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Русская православная церковь (РПЦ) не будет предлагать Украине временное прекращение огня на время Пасхи. Эта идея больше не актуальна. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». «Прошлая попытка не встретила понимания со стороны украинских властей и с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречают понимание с другой стороны», — заявил Вахтанг Кипшидзе. Его слова прозвучали во время прямого эфира конференции. Он отметил, что предлагать временное перемирие больше не актуально. Пасха в этом году отмечается 5 мая. Годом ранее РПЦ предложила Украине остановить огонь в зоне СВО. С таким же предложением выступил и Папа Римский Франциск. Он заявил, что готов отправить своих представителей в столицы России и Украины, чтобы обсудить идею. Временного перемирия в 2023 году не было. Украина продолжила наносить удары, Россия делала это в ответ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пасхальное перемирие в Кремле даже не обсуждалось из-за того, что в 2022 году оно также было отвергнуто Киевом.