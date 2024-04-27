Семью уральского опального олигарха обвинили в скупке аптек в ХМАО за бесценок. Видео

Сын подозреваемого в хищениях бизнесмена Гайсина скупает сеть аптек в ХМАО

27 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Бизнесмен Малик Гайсин стал фигурантом уголовного дела, а его семья заинтересовалась аптеками в ХМАО Фото: Илья Московец © URA.RU Семью уральского бизнесмена, экс-директора завода «Исеть» Малика Гайсина, подозреваемого в хищениях на предприятиях гособоронзаказа, обвинили в скупке аптек в ХМАО за бесценок. Управляющая компания «Рич Фарма Групп», которая принадлежит сыну опального бизнесмена Амиру, долгое время управляла муниципальными аптеками Нижневартовска и предложила выкупить их у мэрии как непрофильный и убыточный актив. Скандал из-за приватизации сети вспыхнул на заседании городской думы. «Это чисто коррупционная схема по выводу имущества и передаче его активов за копейки», — заявил депутат от КПРФ Анатолий Криста. Он уточнил, что две аптеки не могут стоить 14 миллионов рублей. По его словам, фармлаборатории в них, оборудование и товар оцениваются в сотню миллионов. В мэрии ответили, что оценка пока предварительная, и что для окончательного определения стоимости акций предприятия им нужно порядка 400 тысяч рублей, которых в бюджете города нет. Думское большинство единороссов, несмотря на возмущение оппозиции, поддержало приватизацию. На счету предприятия Гайсина-младшего ликвидация других югорских аптек почти в половине муниципалитетов округа. По данным из открытых источников, «Рич Фарма Групп» управляла аптеками в Мегионе, Сургуте, Радужном, Октябрьском, Кондинском районе. Сейчас они указаны в списке ликвидированных. К активам семьи Гайсиных относят сеть фармацевтических предприятий Урала. Самое крупное — «Уралбиофарма». Видео: архив заседаний думы Нижневартовска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семью уральского бизнесмена, экс-директора завода «Исеть» Малика Гайсина, подозреваемого в хищениях на предприятиях гособоронзаказа, обвинили в скупке аптек в ХМАО за бесценок. Управляющая компания «Рич Фарма Групп», которая принадлежит сыну опального бизнесмена Амиру, долгое время управляла муниципальными аптеками Нижневартовска и предложила выкупить их у мэрии как непрофильный и убыточный актив. Скандал из-за приватизации сети вспыхнул на заседании городской думы. «Это чисто коррупционная схема по выводу имущества и передаче его активов за копейки», — заявил депутат от КПРФ Анатолий Криста. Он уточнил, что две аптеки не могут стоить 14 миллионов рублей. По его словам, фармлаборатории в них, оборудование и товар оцениваются в сотню миллионов. В мэрии ответили, что оценка пока предварительная, и что для окончательного определения стоимости акций предприятия им нужно порядка 400 тысяч рублей, которых в бюджете города нет. Думское большинство единороссов, несмотря на возмущение оппозиции, поддержало приватизацию. На счету предприятия Гайсина-младшего ликвидация других югорских аптек почти в половине муниципалитетов округа. По данным из открытых источников, «Рич Фарма Групп» управляла аптеками в Мегионе, Сургуте, Радужном, Октябрьском, Кондинском районе. Сейчас они указаны в списке ликвидированных. К активам семьи Гайсиных относят сеть фармацевтических предприятий Урала. Самое крупное — «Уралбиофарма». Видео: архив заседаний думы Нижневартовска