Медведев раскрыл, как США собираются обокрасть Россию

США развязали против России гибридную, правовую и судебную войны, чтобы обокрасть страну. Об этом заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву», — заявил он в своем telegram-канале. Также Медведев отметил, что Россия сможет дать только полностью асимметричный ответ. Медведев предложил изымать деньги у иностранцев из недружественных государств.
Ранее сенат США принял проект по конфискации российских активов в пользу Украины. В частности, Украине хотят перевести 61 миллиард долларов. Президент США Джо Байден 24 апреля уже подписал закон о выделении средств Киеву.
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США развязали против России гибридную, правовую и судебную войны, чтобы обокрасть страну. Об этом заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву», — заявил он в своем telegram-канале. Также Медведев отметил, что Россия сможет дать только полностью асимметричный ответ. Медведев предложил изымать деньги у иностранцев из недружественных государств. Ранее сенат США принял проект по конфискации российских активов в пользу Украины. В частности, Украине хотят перевести 61 миллиард долларов. Президент США Джо Байден 24 апреля уже подписал закон о выделении средств Киеву.