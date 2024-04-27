Медведев раскрыл, как США собираются обокрасть Россию

Медведев: США создали механизм незаконного присвоения российских ценностей
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
Медведев заявил, что США развязали против России гибридную войну Фото:

США развязали против России гибридную, правовую и судебную войны, чтобы обокрасть страну. Об этом заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву», — заявил он в своем telegram-канале. Также Медведев отметил, что Россия сможет дать только полностью асимметричный ответ. Медведев предложил изымать деньги у иностранцев из недружественных государств.

Ранее сенат США принял проект по конфискации российских активов в пользу Украины. В частности, Украине хотят перевести 61 миллиард долларов. Президент США Джо Байден 24 апреля уже подписал закон о выделении средств Киеву.

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США развязали против России гибридную, правовую и судебную войны, чтобы обокрасть страну. Об этом заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную. Создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву», — заявил он в своем telegram-канале. Также Медведев отметил, что Россия сможет дать только полностью асимметричный ответ. Медведев предложил изымать деньги у иностранцев из недружественных государств. Ранее сенат США принял проект по конфискации российских активов в пользу Украины. В частности, Украине хотят перевести 61 миллиард долларов. Президент США Джо Байден 24 апреля уже подписал закон о выделении средств Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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