В ХМАО у популярной базы отдыха возник конфликт с дачниками

27 апреля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дачники Нижневартовского района пожаловались на заторы у турбазы «Ольгино» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Владельцы садовых участков, расположенных около базы отдыха «Ольгино» в Нижневартовском районе ХМАО, возмущены тем, что автомобили гостей комплекса перегораживают дорогу на дачи. Один из дачников поделился с корреспондентом, что стоянка у турбазы маленькая, поэтому отдыхающие ставят машины вдоль дороги, блокируя проезд. «На протяжении нескольких лет в теплое время года около „Ольгино“ возникает проблема — там невозможно проехать. Стоянка у базы очень маленькая, поэтому отдыхающие ставят машины вдоль дороги, оставляя лишь узкий проезд по центру дороги. В час пик преодоление небольшого участка от поворота трассы до дачи на автомобиле занимает больше 40 минут. В экстренных случаях спецтехника не сможет проехать к жилым домам», — рассказал дачник корреспонденту URA.RU. Знаков, запрещающих стоянку, на дороге к «Ольгино» нет. Жители дач обращались за решением проблемы к руководству базы, но получили ответ, что увеличить стоянку невозможно: с одной стороны проходит линия электропередачи, с другой — природоохранная зона, где нельзя вырубать деревья. На базе отдыха корреспонденту URA.RU ответили, что о проблеме заторов около «Ольгино» не знают. «У нас достаточно большая стоянка — на несколько десятков машин, которая вмещает автомобили всех посетителей: домиков на базе 15. Небольшие заторы бывают, когда одна машина выезжает со стоянки, а другая заезжает, но дорога при этом не блокируется. Даже в выходные дни и праздники такая проблема не возникает», — ответили корреспонденту агентства в «Ольгино». Территория базы отдыха «Ольгино» находится в аренде у ООО «Промышленно-строительная компания». Лесные участки относятся к землям лесного фонда, они переданы в пользование предприятию в 2014 году директором Депнедр ХМАО Егором Збродовым, который в те годы возглавлял Нижневартовское лесничество. Рядом с базой расположены потребительские садово-огороднические кооперативы «Нефтестроевец-1» и «Трассовик». Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута (ХМАО) обязала мэрию чистить дороги в дачном кооперативе. Она выиграла суд с администрацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцы садовых участков, расположенных около базы отдыха «Ольгино» в Нижневартовском районе ХМАО, возмущены тем, что автомобили гостей комплекса перегораживают дорогу на дачи. Один из дачников поделился с корреспондентом, что стоянка у турбазы маленькая, поэтому отдыхающие ставят машины вдоль дороги, блокируя проезд. «На протяжении нескольких лет в теплое время года около „Ольгино“ возникает проблема — там невозможно проехать. Стоянка у базы очень маленькая, поэтому отдыхающие ставят машины вдоль дороги, оставляя лишь узкий проезд по центру дороги. В час пик преодоление небольшого участка от поворота трассы до дачи на автомобиле занимает больше 40 минут. В экстренных случаях спецтехника не сможет проехать к жилым домам», — рассказал дачник корреспонденту URA.RU. Знаков, запрещающих стоянку, на дороге к «Ольгино» нет. Жители дач обращались за решением проблемы к руководству базы, но получили ответ, что увеличить стоянку невозможно: с одной стороны проходит линия электропередачи, с другой — природоохранная зона, где нельзя вырубать деревья. На базе отдыха корреспонденту URA.RU ответили, что о проблеме заторов около «Ольгино» не знают. «У нас достаточно большая стоянка — на несколько десятков машин, которая вмещает автомобили всех посетителей: домиков на базе 15. Небольшие заторы бывают, когда одна машина выезжает со стоянки, а другая заезжает, но дорога при этом не блокируется. Даже в выходные дни и праздники такая проблема не возникает», — ответили корреспонденту агентства в «Ольгино». Территория базы отдыха «Ольгино» находится в аренде у ООО «Промышленно-строительная компания». Лесные участки относятся к землям лесного фонда, они переданы в пользование предприятию в 2014 году директором Депнедр ХМАО Егором Збродовым, который в те годы возглавлял Нижневартовское лесничество. Рядом с базой расположены потребительские садово-огороднические кооперативы «Нефтестроевец-1» и «Трассовик». Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута (ХМАО) обязала мэрию чистить дороги в дачном кооперативе. Она выиграла суд с администрацией.