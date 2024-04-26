26 апреля 2024

В одном из СНТ в ХМАО дети ходят в школу с фонарями из-за отсутствия освещения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 9. Нижневартовск, собака, друг, темнота, прогулка с собакой, вечер
В Нягани жители СНТ жалуются на отсутствие освещения Фото:

Жители садового товарищества Нягани (ХМАО) жалуются на то, что городские власти на протяжении нескольких лет не могут обеспечить освещение на территории жилых массивов. Дети, живущие в СНТ, вынуждены зимой ходить до школьного автобуса с фонарями. Об этом журналисту URA.RU сообщил житель товарищества №23 Алексей.

«В нашем СНТ живет много людей, мы здесь прописаны. При этом ни в одном садовом массиве (а расположены они на протяжении примерно десяти километров городской трассы) нет освещения. В прошлом году власти ХМАО обещали исправить эту проблему. Однако в последствии выяснилось, что на это потребуется 160 миллионов, а средств на это у города нет», — рассказал Алексей. Из-за отсутствия освещения, жители СНТ вынуждены ходить с фонариками в темное время суток. Это же касается и школьников, которые ежедневно добираются до остановки и обратно по темноте.

По словам местных жителей, на территории СНТ часто гуляют стаи бездомных собак, которые нападают на местных жителей. Проблема с освещением улиц усугубляет ситуацию. Люди боятся за себя и своих детей.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Нягани для выяснения дальнейших планов по реализации проекта освещения территории. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил.

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Жители садового товарищества Нягани (ХМАО) жалуются на то, что городские власти на протяжении нескольких лет не могут обеспечить освещение на территории жилых массивов. Дети, живущие в СНТ, вынуждены зимой ходить до школьного автобуса с фонарями. Об этом журналисту URA.RU сообщил житель товарищества №23 Алексей. «В нашем СНТ живет много людей, мы здесь прописаны. При этом ни в одном садовом массиве (а расположены они на протяжении примерно десяти километров городской трассы) нет освещения. В прошлом году власти ХМАО обещали исправить эту проблему. Однако в последствии выяснилось, что на это потребуется 160 миллионов, а средств на это у города нет», — рассказал Алексей. Из-за отсутствия освещения, жители СНТ вынуждены ходить с фонариками в темное время суток. Это же касается и школьников, которые ежедневно добираются до остановки и обратно по темноте. По словам местных жителей, на территории СНТ часто гуляют стаи бездомных собак, которые нападают на местных жителей. Проблема с освещением улиц усугубляет ситуацию. Люди боятся за себя и своих детей. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Нягани для выяснения дальнейших планов по реализации проекта освещения территории. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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