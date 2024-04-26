В одном из СНТ в ХМАО дети ходят в школу с фонарями из-за отсутствия освещения

Жители садового товарищества Нягани (ХМАО) жалуются на то, что городские власти на протяжении нескольких лет не могут обеспечить освещение на территории жилых массивов. Дети, живущие в СНТ, вынуждены зимой ходить до школьного автобуса с фонарями. Об этом журналисту URA.RU сообщил житель товарищества №23 Алексей.
«В нашем СНТ живет много людей, мы здесь прописаны. При этом ни в одном садовом массиве (а расположены они на протяжении примерно десяти километров городской трассы) нет освещения. В прошлом году власти ХМАО обещали исправить эту проблему. Однако в последствии выяснилось, что на это потребуется 160 миллионов, а средств на это у города нет», — рассказал Алексей. Из-за отсутствия освещения, жители СНТ вынуждены ходить с фонариками в темное время суток. Это же касается и школьников, которые ежедневно добираются до остановки и обратно по темноте.
По словам местных жителей, на территории СНТ часто гуляют стаи бездомных собак, которые нападают на местных жителей. Проблема с освещением улиц усугубляет ситуацию. Люди боятся за себя и своих детей.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Нягани для выяснения дальнейших планов по реализации проекта освещения территории. На момент публикации новости ответ в адрес редакции не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!