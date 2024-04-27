В Госдуму внесли проект о праве полиции выдворять иностранцев

В Госдуму РФ внесен законопроект, предоставляющий органам внутренних дел право принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Проект федерального закона <…> направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан. И сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)», — говорится в пояснительной записке к
Законопроект предполагает, что нововведение позволит сократить временные и финансовые расходы на процедуру выдворения. Это позволит также миновать судебные заседания, и обеспечит более оперативное удаление с территории РФ иностранных граждан, нарушивших местное законодательство.
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