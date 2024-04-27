27 апреля 2024

В Госдуму внесли проект о праве полиции выдворять иностранцев

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Пресс-конференция по профилактике кибермошенничества. Пермь, подполковник мвд, форма полиции
Законопроект позволит сократить финансовые расходы на выдворение Фото:

В Госдуму РФ внесен законопроект, предоставляющий органам внутренних дел право принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона <…> направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан. И сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предполагает, что нововведение позволит сократить временные и финансовые расходы на процедуру выдворения. Это позволит также миновать судебные заседания, и обеспечит более оперативное удаление с территории РФ иностранных граждан, нарушивших местное законодательство.

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В Госдуму РФ внесен законопроект, предоставляющий органам внутренних дел право принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. «Проект федерального закона <…> направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан. И сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел (полиции)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Законопроект предполагает, что нововведение позволит сократить временные и финансовые расходы на процедуру выдворения. Это позволит также миновать судебные заседания, и обеспечит более оперативное удаление с территории РФ иностранных граждан, нарушивших местное законодательство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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