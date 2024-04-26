26 апреля 2024

В Сургуте произошло возгорание на стройплощадке элитного ЖК. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения пожарных. Тюмень, пожарная машина, огонь
Пожарные за 20 минут локализовали возгорание Фото:

В Сургуте на Югорском тракте на территории строительной площадки ЖК «Новин» загорелась емкость с дизельным топливом. Площадь пожара составила более 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС ХМАО в telegram-канале.

«В 10:05 поступило сообщение о возгорании дизельного топлива в пластиковой емкости на строительной площадке в Сургуте на Югорском тракте, 2/1. Площадь пожара составила 100 кв. м», — сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели за двадцать минут ликвидировали открытое горение и локализовали пожар. На месте работали шесть единиц техники и 24 сотрудника, пострадавших нет.

Ранее URA.RU писало, что спасатели в ХМАО ликвидировали крупный пожар. Возгорание произошло вблизи автодороги между Нижневартовском и Радужным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте на Югорском тракте на территории строительной площадки ЖК «Новин» загорелась емкость с дизельным топливом. Площадь пожара составила более 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС ХМАО в telegram-канале. «В 10:05 поступило сообщение о возгорании дизельного топлива в пластиковой емкости на строительной площадке в Сургуте на Югорском тракте, 2/1. Площадь пожара составила 100 кв. м», — сообщает пресс-служба ведомства. Спасатели за двадцать минут ликвидировали открытое горение и локализовали пожар. На месте работали шесть единиц техники и 24 сотрудника, пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что спасатели в ХМАО ликвидировали крупный пожар. Возгорание произошло вблизи автодороги между Нижневартовском и Радужным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...