В Сургуте на Югорском тракте на территории строительной площадки ЖК «Новин» загорелась емкость с дизельным топливом. Площадь пожара составила более 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС ХМАО в telegram-канале.
«В 10:05 поступило сообщение о возгорании дизельного топлива в пластиковой емкости на строительной площадке в Сургуте на Югорском тракте, 2/1. Площадь пожара составила 100 кв. м», — сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели за двадцать минут ликвидировали открытое горение и локализовали пожар. На месте работали шесть единиц техники и 24 сотрудника, пострадавших нет.
Ранее URA.RU писало, что спасатели в ХМАО ликвидировали крупный пожар. Возгорание произошло вблизи автодороги между Нижневартовском и Радужным.
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