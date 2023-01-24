24 января 2023

В Тюмени ищут насильника, напавшего на женщину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция с фонариками. Тюмень, ночь, дорога, вечер, улица республики, тюмень
Преступление произошло ранним утром 25 января на улице Республики Фото:

В Тюмени ищут мужчину, который подозревается в изнасиловании жительницы города. Ориентировка на подозреваемого оказалась в распоряжении журналистов. В ней говорится, что преступление произошло в автомобиле.

«25 января с 03:00 до 04:30 неизвестный, находясь на улице Республики в Тюмени, в автомобиле изнасиловал гражданку 1992 года рождения. Мужчина азиатской внешности был одет в осеннюю темную куртку, спортивный костюм бежевого цвета, светлые кроссовки», — говорится в ориентировке на преступника, опубликованной изданием 72.ru.

URA.RU направило запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тюмени ищут мужчину, который подозревается в изнасиловании жительницы города. Ориентировка на подозреваемого оказалась в распоряжении журналистов. В ней говорится, что преступление произошло в автомобиле. «25 января с 03:00 до 04:30 неизвестный, находясь на улице Республики в Тюмени, в автомобиле изнасиловал гражданку 1992 года рождения. Мужчина азиатской внешности был одет в осеннюю темную куртку, спортивный костюм бежевого цвета, светлые кроссовки», — говорится в ориентировке на преступника, опубликованной изданием 72.ru. URA.RU направило запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...