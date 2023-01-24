В Тюмени ищут насильника, напавшего на женщину

Преступление произошло ранним утром 25 января на улице Республики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени ищут мужчину, который подозревается в изнасиловании жительницы города. Ориентировка на подозреваемого оказалась в распоряжении журналистов. В ней говорится, что преступление произошло в автомобиле.

«25 января с 03:00 до 04:30 неизвестный, находясь на улице Республики в Тюмени, в автомобиле изнасиловал гражданку 1992 года рождения. Мужчина азиатской внешности был одет в осеннюю темную куртку, спортивный костюм бежевого цвета, светлые кроссовки», — говорится в ориентировке на преступника, опубликованной изданием 72.ru.

URA.RU направило запрос в следственное управление СК РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.