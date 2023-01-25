25 января 2023

Власти ХМАО ищут подрядчиков для патрулирования лесов

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Репетиция воздушной части парада Победы. Екатеринбург, урал, лес, поля, авиация, военный вертолет, репетиция парада, природа, воздушный парад
Для патрулирования лесов требуются вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-2 (фото из архива) Фото:

Департамент госзаказа ХМАО разместил тендеры на проведение лесоавиационных работ в Нижневартовске, Нягани, Советском, Березово, Радужном и Белоярском. Информация опубликована на портале госзакупок.

«Объект закупки: оказание услуг по аренде воздушных судов с экипажем с целью выполнения лесоавиационных работ. Заказчик — БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов», — сообщается на портале.

Для патрулирования лесов требуются вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-2. Начальная цена трех контрактов — 145,7 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 2 февраля. Работы необходимо будет выполнить в период с апреля по октябрь текущего года.

Ранее сообщалось, что на тушение лесных пожаров в ХМАО потратили один миллиард 140 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем власти Югры собирались израсходовать на охрану лесов, верстая бюджет.

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Департамент госзаказа ХМАО разместил тендеры на проведение лесоавиационных работ в Нижневартовске, Нягани, Советском, Березово, Радужном и Белоярском. Информация опубликована на портале госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по аренде воздушных судов с экипажем с целью выполнения лесоавиационных работ. Заказчик — БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов», — сообщается на портале. Для патрулирования лесов требуются вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-2. Начальная цена трех контрактов — 145,7 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 2 февраля. Работы необходимо будет выполнить в период с апреля по октябрь текущего года. Ранее сообщалось, что на тушение лесных пожаров в ХМАО потратили один миллиард 140 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем власти Югры собирались израсходовать на охрану лесов, верстая бюджет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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