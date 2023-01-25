Власти ХМАО ищут подрядчиков для патрулирования лесов

26 января 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Для патрулирования лесов требуются вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-2 (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Департамент госзаказа ХМАО разместил тендеры на проведение лесоавиационных работ в Нижневартовске, Нягани, Советском, Березово, Радужном и Белоярском. Информация опубликована на портале госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по аренде воздушных судов с экипажем с целью выполнения лесоавиационных работ. Заказчик — БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов», — сообщается на портале. Для патрулирования лесов требуются вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-2. Начальная цена трех контрактов — 145,7 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 2 февраля. Работы необходимо будет выполнить в период с апреля по октябрь текущего года. Ранее сообщалось, что на тушение лесных пожаров в ХМАО потратили один миллиард 140 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем власти Югры собирались израсходовать на охрану лесов, верстая бюджет.

Департамент госзаказа ХМАО разместил тендеры на проведение лесоавиационных работ в Нижневартовске, Нягани, Советском, Березово, Радужном и Белоярском. Информация опубликована на портале госзакупок. «Объект закупки: оказание услуг по аренде воздушных судов с экипажем с целью выполнения лесоавиационных работ. Заказчик — БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов», — сообщается на портале. Для патрулирования лесов требуются вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-2. Начальная цена трех контрактов — 145,7 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 2 февраля. Работы необходимо будет выполнить в период с апреля по октябрь текущего года. Ранее сообщалось, что на тушение лесных пожаров в ХМАО потратили один миллиард 140 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем власти Югры собирались израсходовать на охрану лесов, верстая бюджет.