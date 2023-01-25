25 января 2023

Завод челябинских бизнесменов массово набирает сотрудников

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Завод в Златоусте планирует набрать персонал и восстановить работу дворца культуры Фото:

Златоустовский завод металлоконструкций (ЗЗМК, Челябинская область), принадлежащей компании семьи бизнесменов Вайнштейнов, массово набирает сотрудников. О перспективах предприятия рассказали в пресс-службе мэра Златоуста Максима Пекарского.

«Объемы производства растут, а с ними и потребность в кадрах. Завод ведет набор персонала», — отметили в городской мэрии. Предприятие планирует дополнительно набрать 140 человек.

Уточняется, что заводу требуются рабочие разных специальностей. Например, на работу примут инженеров. Набор связан с расширением объема заказов. Часть из них приходится на партнеров из нефтегазового комплекса.

В ходе визита Пекарского на завод обсудили социальные перспективы бизнеса. В компании рассчитывают возобновить работу ДК «Металлист». При этом согласно данным сервиса СБИС, в июле представители Федеральной налоговой службы приостановили движения по счетам предприятия. Численность сотрудников в 2019 году составляла 367 человек и к 2022 году снизилась до 220 работников.

Компания имеет два собственника. Среди них ПАО «Челябэнергосбыт» бизнесменов Вайнштейнов с долей в 92% и ООО «Стандартпрофиль». Обе компании расположены в Челябинске.

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Златоустовский завод металлоконструкций (ЗЗМК, Челябинская область), принадлежащей компании семьи бизнесменов Вайнштейнов, массово набирает сотрудников. О перспективах предприятия рассказали в пресс-службе мэра Златоуста Максима Пекарского. «Объемы производства растут, а с ними и потребность в кадрах. Завод ведет набор персонала», — отметили в городской мэрии. Предприятие планирует дополнительно набрать 140 человек. Уточняется, что заводу требуются рабочие разных специальностей. Например, на работу примут инженеров. Набор связан с расширением объема заказов. Часть из них приходится на партнеров из нефтегазового комплекса. В ходе визита Пекарского на завод обсудили социальные перспективы бизнеса. В компании рассчитывают возобновить работу ДК «Металлист». При этом согласно данным сервиса СБИС, в июле представители Федеральной налоговой службы приостановили движения по счетам предприятия. Численность сотрудников в 2019 году составляла 367 человек и к 2022 году снизилась до 220 работников. Компания имеет два собственника. Среди них ПАО «Челябэнергосбыт» бизнесменов Вайнштейнов с долей в 92% и ООО «Стандартпрофиль». Обе компании расположены в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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