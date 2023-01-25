Завод челябинских бизнесменов массово набирает сотрудников

Завод в Златоусте планирует набрать персонал и восстановить работу дворца культуры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Златоустовский завод металлоконструкций (ЗЗМК, Челябинская область), принадлежащей компании семьи бизнесменов Вайнштейнов, массово набирает сотрудников. О перспективах предприятия рассказали в пресс-службе мэра Златоуста Максима Пекарского.

«Объемы производства растут, а с ними и потребность в кадрах. Завод ведет набор персонала», — отметили в городской мэрии. Предприятие планирует дополнительно набрать 140 человек.

Уточняется, что заводу требуются рабочие разных специальностей. Например, на работу примут инженеров. Набор связан с расширением объема заказов. Часть из них приходится на партнеров из нефтегазового комплекса.

В ходе визита Пекарского на завод обсудили социальные перспективы бизнеса. В компании рассчитывают возобновить работу ДК «Металлист». При этом согласно данным сервиса СБИС, в июле представители Федеральной налоговой службы приостановили движения по счетам предприятия. Численность сотрудников в 2019 году составляла 367 человек и к 2022 году снизилась до 220 работников.

Компания имеет два собственника. Среди них ПАО «Челябэнергосбыт» бизнесменов Вайнштейнов с долей в 92% и ООО «Стандартпрофиль». Обе компании расположены в Челябинске.