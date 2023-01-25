Член общественной палаты ХМАО судится с пенсионным фондом

26 января 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

В пенсионном фонде не смогли объяснить потерю стажа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Член общественной палаты ХМАО Алексей Редькин подал в суд на пенсионный фонд из-за потерянных пяти лет северного стажа в трудовой деятельности. Об этом URA.RU в телефонном разговоре рассказал сам Редькин. «У меня адвокатский стаж 12 лет шесть месяцев. Из них пенсионный фонд включил в стаж 10 лет. А из этих десяти лет в северный стаж включили только пять. На вопрос, почему так получилось, в фонде мне так и не смогли внятно объяснить. Я уже обратился в суд и буду добиваться справедливости в судебном порядке», — сообщил Редькин. Также Редькин добавил, что будет добиваться не только включения неучтенных лет в трудовой стаж, но и законного наказания для виновных лиц. Журналист агентства URA.RU обратился в ОСФР по ХМАО с вопросом, почему так произошло. В фонде сообщили, что по данному случаю еще рано что-либо комментировать. «ОСФР по ХМАО-Югре предоставит информацию после судебного разбирательства по существу», — сообщили в фонде. Ранее URA.RU сообщало, что Сотрудник «Сургутнефтегаза» судится с компанией и ПФР из-за досрочной пенсии. Мужчина не может доказать, что ему положена досрочная пенсия за вредность.

Член общественной палаты ХМАО Алексей Редькин подал в суд на пенсионный фонд из-за потерянных пяти лет северного стажа в трудовой деятельности. Об этом URA.RU в телефонном разговоре рассказал сам Редькин. «У меня адвокатский стаж 12 лет шесть месяцев. Из них пенсионный фонд включил в стаж 10 лет. А из этих десяти лет в северный стаж включили только пять. На вопрос, почему так получилось, в фонде мне так и не смогли внятно объяснить. Я уже обратился в суд и буду добиваться справедливости в судебном порядке», — сообщил Редькин. Также Редькин добавил, что будет добиваться не только включения неучтенных лет в трудовой стаж, но и законного наказания для виновных лиц. Журналист агентства URA.RU обратился в ОСФР по ХМАО с вопросом, почему так произошло. В фонде сообщили, что по данному случаю еще рано что-либо комментировать. «ОСФР по ХМАО-Югре предоставит информацию после судебного разбирательства по существу», — сообщили в фонде. Ранее URA.RU сообщало, что Сотрудник «Сургутнефтегаза» судится с компанией и ПФР из-за досрочной пенсии. Мужчина не может доказать, что ему положена досрочная пенсия за вредность.