Челябинский завод назвал сроки открытия представительства в ХМАО

Челябинский энергозавод откроет до конца года представительство в ХМАО

26 января 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Филиал завода планируют открыть в ХМАО до конца года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский завод электрооборудования планирует до конца года открыть собственный филиал в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре компании. «Наша компания планирует открытие филиала в ХМАО в 2023 году. На данный момент мы ведем поиски регионального менеджера. Филиал планируем открывать по причине того, что в ХМАО территориально находятся некоторые заказчики ЧЗЭО (ПАО „Сургутнефтегаз“, АО „БерезкаГаз Югра“ и другие), а также потенциальные потребители», — сообщили корреспонденту агентства в компании. На предприятии считают, что новый филиал позволит им оперативнее работать с местными клиентами. Компания специализируется на выпуске электрощитовой продукции и производит более 30 видов оборудования. Ранее URA.RU рассказывало, что завод решил открыть представительство в ХМАО после того, как руководство предприятия посетило регион в составе делегации. Сейчас компания занимается поиском регионального менеджера, которому готова платить зарплату в 150 тысяч рублей.

Челябинский завод электрооборудования планирует до конца года открыть собственный филиал в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре компании. «Наша компания планирует открытие филиала в ХМАО в 2023 году. На данный момент мы ведем поиски регионального менеджера. Филиал планируем открывать по причине того, что в ХМАО территориально находятся некоторые заказчики ЧЗЭО (ПАО „Сургутнефтегаз“, АО „БерезкаГаз Югра“ и другие), а также потенциальные потребители», — сообщили корреспонденту агентства в компании. На предприятии считают, что новый филиал позволит им оперативнее работать с местными клиентами. Компания специализируется на выпуске электрощитовой продукции и производит более 30 видов оборудования. Ранее URA.RU рассказывало, что завод решил открыть представительство в ХМАО после того, как руководство предприятия посетило регион в составе делегации. Сейчас компания занимается поиском регионального менеджера, которому готова платить зарплату в 150 тысяч рублей.