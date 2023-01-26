Челябинский завод назвал сроки открытия представительства в ХМАО

Челябинский энергозавод откроет до конца года представительство в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экологический аудит на Мечел. Челябинск, мечел, металлургия, завод, рабочий, металлург, челябинский металлургический комбинат, производство
Филиал завода планируют открыть в ХМАО до конца года Фото:

Челябинский завод электрооборудования планирует до конца года открыть собственный филиал в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре компании.

«Наша компания планирует открытие филиала в ХМАО в 2023 году. На данный момент мы ведем поиски регионального менеджера. Филиал планируем открывать по причине того, что в ХМАО территориально находятся некоторые заказчики ЧЗЭО (ПАО „Сургутнефтегаз“, АО „БерезкаГаз Югра“ и другие), а также потенциальные потребители», — сообщили корреспонденту агентства в компании.

На предприятии считают, что новый филиал позволит им оперативнее работать с местными клиентами. Компания специализируется на выпуске электрощитовой продукции и производит более 30 видов оборудования.

Ранее URA.RU рассказывало, что завод решил открыть представительство в ХМАО после того, как руководство предприятия посетило регион в составе делегации. Сейчас компания занимается поиском регионального менеджера, которому готова платить зарплату в 150 тысяч рублей.

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Челябинский завод электрооборудования планирует до конца года открыть собственный филиал в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре компании. «Наша компания планирует открытие филиала в ХМАО в 2023 году. На данный момент мы ведем поиски регионального менеджера. Филиал планируем открывать по причине того, что в ХМАО территориально находятся некоторые заказчики ЧЗЭО (ПАО „Сургутнефтегаз“, АО „БерезкаГаз Югра“ и другие), а также потенциальные потребители», — сообщили корреспонденту агентства в компании. На предприятии считают, что новый филиал позволит им оперативнее работать с местными клиентами. Компания специализируется на выпуске электрощитовой продукции и производит более 30 видов оборудования. Ранее URA.RU рассказывало, что завод решил открыть представительство в ХМАО после того, как руководство предприятия посетило регион в составе делегации. Сейчас компания занимается поиском регионального менеджера, которому готова платить зарплату в 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...