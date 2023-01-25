Челябинский завод набирает персонал в ХМАО на зарплату в 150 тысяч

Челябинский завод электрооборудования ищет регионального менеджера в ХМАО. Предприятия обещает платить сотруднику до 150 тысяч рублей. Информацию опубликовали на сайте HeadHunter.
«Региональный менеджер в ХМАО, зарплата от 70 000 до 150 000 рублей на руки. Мы предлагаем стабильный оклад плюс KPI, уровень дохода готовы обсуждать индивидуально на собеседовании. Обучение за счет компании — отличная возможность расширять свои знания и компетенции», — говорится в описании вакансии.
Компания ищет сотрудника в связи с расширением коммерческого отдела. В обязанности менеджера будут входить поиск клиентов и сопровождение сделок. Работать предстоит на территории автономного округа.
Ранее URA.RU рассказывало, что Челябинский завод электрооборудования планировал открыть собственный филиал в Ханты-Мансийском автономном округе. К такому решению пришел директор предприятия Алексей Камынин, посетив северный регион в составе делегации. Агентство также направило запрос в компанию с просьбой рассказать подробнее о намеченных планах.
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